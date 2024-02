Audax Italiano prepara el contrataque y evalúa ir al TAS por la disputa del sexto extranjero en el Torneo Nacional

En Audax Italiano no quedaron conformes con lo sucedido en el último Consejo de Presidentes. El cuadro itálico, junto a Unión La Calera, fueron los dos elencos que se opusieron al acuerdo que planteó la ANFP en relación a la disputa por el sexto extranjero. Mientras en Quilín apostaban por la idea de lograr un certamen que permitiese cinco extranjeros en cancha y seis inscritos, los dos elencos disidentes buscaron hasta el final que fuesen seis foráneos, sin ningún tipo de restricción.

En los consejos anteriores, Milad no logró alcanzar el quórum necesario (2/3) para zanjar el debate. Por lo mismo, el Sifup inició el paro. Sin embargo, este miércoles, Universidad de Chile, Huachipato y Ñublense revirtieron su posición inicial y se cuadraron con la posición de la sede de Quilín. Audax Italiano y Unión La Calera se mantuvieron firmes en su postura.

Frente a tal escenario, el cuadro itálico evalúa ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar anular la votación. “Estamos evaluando ir al TAS. Está en juego es la competitividad de la competencia chilena” dice Fernando Martinuzzi, gerente general del elenco itálico.

El reclamo del cuadro de La Florida apunta a que la modificación a las bases se realizó apenas 48 horas antes del inicio del Torneo Nacional. “Cambiar las bases que ya habían sido votadas y aprobadas, y en base a las cuales planificamos el 2024 y los refuerzos que contratamos”, se quejó Martinuzzi.

Cabe mencionar, que el cuadro verde amarró seis extranjeros para la temporada entrante. Oscar Ustari, Germán Guiffrey, Emanuel Cecchini, Gonzalo Ríos, Lautaro Palacios y Guillermo Ortiz llegaron a sumarse a un elenco que será dirigido por Walter Erviti.

En el caso de La Calera, el otro elenco que se opuso, la situación es más compleja. Cuenta con 11 elementos nacidos fuera de Chile: Matías Ibáñez, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Augusto Max, Franco Soldano, Gabriel Hauche, Emmanuel Gigliotti, Matías Muñoz, Luciano Aued, Axel Encinas y Luciano Arnijas. En este grupo, los dos últimos no superan los 20 años, que significa que al ser inscritos en las categorías juveniles, no cuentan dentro de los cupos habilitados. Además, los casos de Muñoz y Aued pueden no ocupar alguna plaza al contar con la nacionalidad chilena. Con este escenario, igualmente La Calera supera el límite de seis. Así como en los casos de los transandinos Encinas y Arnijas, hay en total nueve foráneos Sub 20 en el campeonato.

Una vez finalizado el consejo, Pablo Milad valoró el respaldo de los clubes en una votación que no demoró más de 30 minutos en resolverse por 14-2. “Agradecer la votación del Consejo Presidentes en beneficio del fútbol, en beneficio de los hinchas, en beneficio de los clubes, en beneficio del desarrollo integral del fútbol. Como estaba planificado, el torneo va a comenzar este fin de semana”, señaló el presidente. “Estamos contentos porque siempre hemos tenido muy buena relación con el Sifup, hay puntos por mejorar, pero ya estamos trabajando en ello”, cerró.