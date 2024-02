Gamadiel García desmiente a Marcelo Díaz por la disputa del sexto extranjero: “En nuestra reunión de capitanes dio una versión totalmente distinta”

La polémica por los seis extranjeros está casi superada. Este miércoles el Consejo de Presidentes de la ANFP votó por la medida de mantener los seis extranjeros en los equipos del fútbol chileno, pero sólo cinco en cancha. Por lo mismo, en este punto, se accedió a una de las peticiones del Sindicato de Futbolistas (Sifup), por lo que se levantó la amenaza de paro que había hecho la entidad gremial, a días del inicio del Campeonato Nacional 2024.

Todo esto lo confirmó Gamadiel García, presidente del Sifup: “Nuestro gremio había tomado la decisión de ir a paro si es que esto se mantenía. Afortunadamente se votó en contra de esta medida y nosotros como gremio podemos dar la información de que el torneo comenzará en la fecha que estaba estipulado, producto de que el Consejo de Presidentes votó a favor de los cinco extranjeros en cancha”, comenzó diciendo en un punto de prensa.

Le respondió a Marcelo Díaz

Uno de los nombres que en los últimos días había hecho noticia por este tema era Marcelo Díaz, quien dijo que no votó a favor del paro de sus colegas: “Se hizo la votación en el Sifup, donde nosotros hemos votado que no haya paro por la sencilla razón de que acá hay seis extranjeros y yo no puedo votar en contra de mis compañeros”, dijo el ahora capitán azul al programa de Youtube Misión Deporte.

Este miércoles, le respondieron desde la entidad gremial. De hecho, fue el propio Gamadiel García quien acusó que el mediocampista dijo otra cosa en la junta de capitanes que sostuvieron: “No me parece correcto, por los argumentos que él emitió. Cuando tuvimos nuestra reunión de capitanes es muy distinta la versión que dio a través de los medios”.

“Me parece que aquí no solamente hay que mirar en donde uno está en el momento. Hay un montón de compañeros que estuvieron cuatro meses sin trabajo, hay algunas divisiones que es una constante lucha para poder mejorar las condiciones laborales, por lo tanto me parece que hay que mirar un poquito más amplio cuando uno opina sobre si quiere jugar o no. Está en todo su derecho. Respeto su opinión, pero no la comparto”, cerró.