Marcelo Díaz explica el voto negativo de Universidad de Chile al paro de futbolistas del Sifup

La semana pasada, el Sindicato de Futbolistas Profesionales citó a los capitanes de los clubes chilenos a una asamblea. Todo con objetivo de decidir el paro ante la medida del Consejo de Presidentes de aumentar a seis la cuota de jugadores extranjeros.

Una medida que, en un primer plano, se aprobó con una apabulladora mayoría. De los 46 equipos, 42 de los capitanes aprobaron la drástica de decisión y solo cuatro lo hicieron en contra: Universidad de Chile, Ñublense, Coquimbo Unido y Unión La Calera.

“Por decisión de la Asamblea se jugará la Supercopa, atendido a que sus bases no contemplan el aumento del cupo mencionado y en apoyo a los futbolistas de Colo Colo y Huachipato, quienes se ganaron en cancha el derecho a disputarla”, aclaró el Sifup en un comunicado.

Las razones de la U

Una elección impopular, que dejó a los azules en minoría frente a la gran mayoría de los clubes. Una polémica que no eludió el volante Marcelo Díaz, uno de los regresos más esperados por la parcialidad universitaria.

El mediocampista, históricamente identificado con la U, no eludió las razones que llevaron al plantel a tomar una decisión tan poco política frente a los sucesos que podrían no dar inicio al torneo nacional.

“Se hizo la votación en el Sifup, donde nosotros hemos votado que no haya paro por la sencilla razón de que acá hay seis extranjeros y yo no puedo votar en contra de mis compañeros”, dijo el capitán de los azules al programa de Youtube Misión Deporte.

Asimismo, el bicampeón de la Copa América con la selección chilena, ejemplificó la medida con su paso por otros países como Suiza, Alemania, España, México, Argentina y Paraguay.

“Yo he sido extranjero, muchísimos años y estas leyes o como las queramos llamar, muchas veces atentan a personas. A mí me da lo mismo la nacionalidad, pero creo que, si queremos hacer un fútbol bueno, si queremos construir algo lindo, hay muchas cosas que tienen que cambiar”, dijo el jugador, quien se vio envuelto en una polémica tras una historia que subió a sus redes sociales, después de los incidentes en la Supercopa.

Sobre el mismo punto, Díaz agregó que “estas leyes tienen que cambiar. Yo no me siento partícipe de la regla del sub 21. No me parece que un jugador de 21 años tenga que estar jugando por obligación. Tampoco me gusta que no se pueda jugar con público absoluto en los estadios, cuando ya pasó la pandemia”.