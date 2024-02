Histórico de Colo Colo le da con todo a Marcelo Díaz por su posteo en el que compara a los hinchas de la U con los del Cacique

La jornada de este domingo fue vergonzosa para el fútbol chileno. Barritas de Colo Colo causaron serios incidentes en el Estadio Nacional, en el marco de la Supercopa que enfrentó a Huachipato contra el Cacique. La violencia escaló a tal nivel que el partido acabó suspendido y con una de las zonas del recinto de Ñuñoa en llamas, algo que generó reacciones en todo el país.

Uno de los que dio su opinión y llamó la atención por sus palabras fue Marcelo Díaz, quien en un posteo en Instagram comparó el comportamiento de los albos con el de los hinchas de la U: “¡Somos y siempre fuimos diferentes! Nosotros te queremos, nosotros te cuidamos”, en una publicación que acompañó con una foto del Estadio Nacional casi lleno de hinchas estudiantiles.

La respuesta de un histórico del Cacique

Sus palabras no pasaron desapercibidas. Este lunes, Leonel Herrera, multicampeón con los albos, se refirió a los graves incidentes ocurridos este domingo y, de paso, le respondió a Díaz. “No puede decir eso porque están las dos barras muy equiparadas en desórdenes, no podemos echarle la culpa a la barra de Colo Colo. Y ojo que tampoco son todos los hinchas, es un grupito”, comenzó diciendo a Redgol.

Leonel Herrera Rojas.

Posteriormente, fue más ácido en su comentario: “No me parecen sus declaraciones, no tiene que meterse en eso. O debe responsabilizarse de las cosas que dice. Los de la U también han tenido problemitas y si no queman estadios es porque no tienen estadio, lamentablemente”.

Específicamente, sobre los vergonzosos hechos ocurridos el domingo, Herrera lamentó lo sucedido y espera que se tomen medidas: “Ojalá todo esto se termine, que la gente pueda ir a los estadios con la familia, por los problemas que están sucediendo con asaltos y cuanta cosa ocurre. Hay que estudiar todo esto para llegar a conclusión rápida, sino será imparable”, cerró.