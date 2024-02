Carlos Palacios sorprende y revela el origen de los graves incidentes en el Estadio Nacional

A pesar de ir venciendo por 2-0 en la final de la Supercopa, Colo Colo no pudo celebrar. A falta de unos diez minutos del final del partido el árbitro en conjunto con las autoridades decidieron suspender el encuentro debido a una serie de incidentes que se estaban registrando en la galería norte del Estadio Nacional donde estaba ubicada la hinchada alba.

Luego, en la zona mixta, Carlos Palacios, autor del primer tanto, tomó la palabra para compartir su descontento con lo sucedido y reveló cuál fue el origen de los graves incidentes dentro del recinto.

“Estamos en contra de lo que pasó, entramos al entretiempo y nos dijeron que no había un problema afuera, que no se podía salir a jugar, salimos, intentamos conversar con la gente para que se calmaran, pero bueno, terminó suspendiéndose el partido”, comenzó diciendo.

Sobre la situación que gatilló el mal comportamiento de los hinchas, comentó que “me dijeron que Carabineros le había quitado un lienzo, que por eso había empezado el problema, pero me dijeron ellos que ellos no estaban haciendo nada, no estaban tirando cosas ni estaban haciendo nada, que todo empezó cuando le quitaron el lienzo”.

A su vez, dejó claro que su idea era continuar con el desarrollo del encuentro. “Creo que quedaban 10 minutos, dijeron, íbamos ganando, creo que el equipo estaba haciendo un buen partido, entonces obviamente queríamos seguir jugando”.

Consultado sobre la percepción de la seguridad, aseguró que “vi que el estadio estaba calmado, que solo como lo dije recién, había gente adentro pero no estaban haciendo desmanes, estaban en la pista, pero bueno, ya se suspendió y vamos a ver qué se decide”.

También reveló que hubo conversaciones con jugadores de Huachipato para buscar una posible fecha para desarrollar el final del encuentro. “Creo que Esteban Pavez, el capitán, estaba conversando con ellos, lo que transmitió fue que Huachipato quería jugar entre mañana y el martes, nosotros también queremos jugar”, cerró Palacios.

Arturo Vidal: “En otros lados hay cosas peores y siguen jugando”

Arturo Vidal fue a pedir calma al sector de la galería norte. Foto: Agencia Uno.

Quien también manifestó su descontento por lo sucedido fue Arturo Vidal. El volante, quien había anotado de penal el 2-0 parcial, aseguró que “Es lamentable, pero creo que la violencia no le puede ganar al fútbol. Era necesario terminar el partido, faltando 13 minutos. Da mucha rabia. Claramente estas cosas echan a perder el fútbol, hay que analizar bien qué pasó primero que nada. Pero esto no puede seguir ensuciando al fútbol. No pueden ser tan graves estas cosas en nuestro país, en otros lados hay cosas peores y siguen jugando. Eso molestó mucho, nos dejó muy tristes porque queríamos ser campeones, entrenamos harto tiempo, estábamos haciendo un gran partido y terminar así es muy feo. Ojalá que la ANFP se haga cargo. Nosotros queremos ser campeones en cancha”.

Añadió que “en otros lados hay otras medidas que acá no las aprenden. Acá se lavan las manos y quieren parar los partidos, seguir ensuciando al fútbol. Creo que hay que ser responsables en estas cosas, analizar bien qué paso. En el entretiempo nos contaron (qué habría sucedido) pero después, cuando se inició el segundo tiempo, tiene que terminar el partido”, continuó.

“En el de Argentina con Brasil (por las Eliminatorias, en Maracaná) se estaban matando y siguieron jugando; por qué acá en Chile son tan graves. El árbitro quería jugar, Huachipato quería jugar. Esto va a salir para todo el mundo. Todos estábamos tristes porque queríamos jugar”, agregó.

Por último, comentó que sentía “impotencia, porque uno quiere ser campeón en cancha. Tenía tantas ganas de levantar una copa con Colo Colo y terminar así una Supercopa es muy feo. La decisión (de la suspensión) vino de arriba, se lavan las manos. No entiendo. El partido estaba bien”.