El triste retorno del fútbol: la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo termina suspendida por la violencia

Volvió el fútbol chileno, volvió el Estadio Nacional y volvió Arturo Vidal. Pero nada de eso quedará en el recuerdo. Por el contrario, la Supercopa 2024 se suma a la larga y triste lista de episodios de violencia que han afectado al deporte más popular. Otro golpe bajo a una actividad cada día más vulnerable.

Se inició oficialmente la temporada y el primer campeón del año quedó en duda. Colo Colo le iba ganando 2-0 a Huachipato en Ñuñoa, comenzando (hipotéticamente) con el pie derecho una campaña que se proyecta con varios y particulares desafíos, no obstante el panorama se fue oscureciendo por el actuar de un pequeño grupo de forofos que no les interesa el fútbol. Al final, se suspendió cuando restaban 12 minutos y los descuentos.

Incidentes, otra vez

Una vez más, ganó la violencia. Antes de la definición ya se vieron escenas ajenas a lo deportivo, principalmente ocasionadas por integrantes de la Garra Blanca. No empezaba el duelo y se encendieron bengalas y fuegos de artificio. Además no se respetó el minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los incendios de la Región de Valparaíso y al fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Esto no sería todo. Hubo más incidentes en el entretiempo, lo que generó que se extendiera más de la cuenta el periodo, como fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y los forofos más violentos, en la Galería Norte del Nacional. Incluso, acabó vandalizado el Memorial de los Detenidos Desaparecidos que está en aquel sector. Debido a esto, el partido se suspendió momentáneamente. La ANFP dispuso de policía especializada (los llamados Robocop) para controlar la seguridad, lo que fue sobrepasado.

Luego de casi 30 minutos, el encuentro se reanudó. Pero el problema no se había solucionado por completo. Estaba latente la opción de que algo podía pasar. La minoría violenta, proveniente de la barra brava de Colo Colo, invadió la pista de atletismo del sector norte (que estaba cubierta) con el claro afán de alterar el espectáculo. Hasta el propio Vidal trató de apaciguar los ánimos para que el partido finalizara, pero no resultó. En los 78′, el cotejo se paró otra vez, hasta que finalmente el cuerpo arbitral se retiró y se anunció la suspensión oficial. Queda en manos del directorio de la ANFP el devenir del encuentro.

En la cancha

Pasó la pretemporada y llegó el primer desafío de verdad para metaleros y colocolinos, con el arranque del Campeonato Nacional (si se soluciona el conflicto por el sexto extranjero) a la vuelta de la esquina. Y en el caso del Cacique, con la llave ante Godoy Cruz cada vez más aproximada. En esa dirección, era interesante ver la propuesta de Almirón, teniendo en Arturo Vidal a un faro inevitable.

El King flotaba en el mediocampo blanco, porque no tenía una estación determinada. Pasaba de ser interior, apoyando a Pavez y Gil, como también subía a posición ofensiva para quedar detrás de Palacios, una vez más el falso 9. Una de las novedades es que este Colo Colo no necesitó de una larga tenencia de balón para atacar con profundidad y hacer daño en el área contraria. Por lo mismo, se percibió a un elenco compacto cuando Huachipato avanzaba. Los sureños presionaron alto en el inicio del juego, sin embargo todo lo planeado por Sanguinetti se desmoronó a los 10 minutos.

A través de un cabezazo, Carlos Palacios puso el 1-0 conectando un centro de Pavez. Todo nació de un balonazo de Vidal hacia Zavala, quien le ganó la espalda a su marcador. Huachipato arriesgó de más, achicando, pero Colo Colo leyó mejor y aprovechó los espacios.

Arturo Vidal convirtió en su primer partido oficial de vuelta en el fútbol chileno. FOTO: AGENCIAUNO

En los 19′, el juez José Cabero recurre al VAR por un posible penal de Loyola a Moya. El árbitro cobra la pena máxima y de inmediato Arturo Vidal se hizo cargo de la ejecución. Un par de minutos más tarde, el de San Joaquín remató fuerte y batió al portero Parra para el 2-0. No anotaba desde el debut de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, ante Uruguay, en Montevideo.

El panorama se le hizo demasiado fácil a Colo Colo. Haciendo lo justo y necesario, y aprovechando los “regalos” del rival, hizo la tarea con prontitud y eficacia. Los episodios de violencia sucedidos en el Nacional no solo le quitaron ritmo al partido en el segundo tiempo, sino que también afloró una sensación de que podía interrumpirse en cualquier momento. Y así pasó. El escenario más triste en el regreso del fútbol.

Ficha del partido

Huachipato: M. Parra; F. Loyola, B. Gazzolo, I. González, L. Díaz; G. Montes, C. Sepúlveda; M. Briceño (53′, J. Brea), B. Palmezano (46′, S. Sáez), C. Martínez (69′, C. Torres); y M. Rodríguez (69′, C. Villanueva). DT: J. Sanguinetti.

Colo Colo: B. Cortés; O. Opazo, A. Saldivia, M. Falcón, E. Wiemberg; A. Vidal, E. Pavez, L. Gil; C. Zavala (70′, M. Bolados), C. Palacios (70′, L. Cepeda) y M. Moya (53′, P. Parra). DT: J. Almirón.

Goles: 0-1, 11′, Palacios, cabezazo tras centro de Pavez; 0-2, 21′, Vidal, de penal.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Martínez, Loyola, Montes (H); y al DT Almirón (CC).

Incidencia: El partido fue interrumpido durante 29′ (demora en el inicio del ST) por serios incidentes en la Galería Norte del Estadio Nacional. Luego, en los 78′, nuevamente se interrumpió ante una invasión a la pista de atletismo, provocando finalmente la suspensión.

Estadio Nacional. Asistieron 32 mil personas, aprox.