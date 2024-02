En Argentina no lo perdonan y le dan con todo a Carlos Palacios tras rechazar la oferta de Boca Juniors

La determinación de Carlos Palacios de permanecer en Colo Colo aún sigue generando chispas en Argentina. El futbolista chileno estuvo muy cerca de ser refuerzo de Boca Juniors por expresa petición de Juan Román Riquelme. Es más, desde Buenos Aires conversaron directamente con Vasco Da Gama y el jugador.

Sin embargo, fue la misma Joya quien disipó todas las especulaciones y aseguró su futuro con el Cacique. Ahora, un periodista de dicho país lo atacó públicamente por rechazar el ofrecimiento, acusándolo de utilizar la negociación para mejorar su vínculo contractual.

No lo perdonan

Leandro Aguilera es un periodista deportivo argentino conocido popularmente como Tato Aguilera. Su rol como reportero encargado de cubrir a Boca Juniors en la cadena televisiva TyC Sports le han dado gran reconicimiento en el otro lado de la cordillera y por eso, para muchos, es una voz autorizada para opinar sobre el elenco seis veces campeón de América.

Bajo esa línea, Aguilera fue uno de los más duros en referirse a la decisión de Carlos Palacios por quedarse en Macul bajo el mando de Jorge Almirón. “Se nota que usaste a Boca para que te mejoren el sueldo en Colo Colo”, comenzó diciendo en un vídeo de la plataforma de Tik Tok.

“Declaraste que era imposible decirle que no a Boca y hoy te escuché hablando en Chile diciendo que estás muy cómodo en Colo Colo y te quedas ahí. Con Boca, no. Porque es una oferta cercana a la ejecución de la cláusula de rescición y no querían ejecutarla, porque ahí probablemente habrías dicho que sí”, continuó en su descargo.

“Boca quiso negociar, intentó negociar, buscó contratar a Carlos Palacios. Hasta último momento lo esperó. Después no prosperó porque eligió quedarse en Colo Colo con la mejora del sueldo que ya dijeron los dirigentes de Blanco y Negro. Boca es un club muy grande, gigante. El más importante de Sudamérica y merece respeto”, lanzó molesto.

Para finalizar su arremetida, el comunicador opinó que el cuadro azul y oro debe desistir de todo este tipo de acuerdos en el que los utilicen para su beneficio propio. “Boca debe deshacerse de todo tipo de negociación donde observen que los están usando para una mejora contractual del jugador o para buscar un rédito personal en ese club. Carlos Palacios lo hizo. Si se ponía la camiseta de Boca, realmente iba a trascender en Sudamérica. Ahora difícilmente lo logre”, cerró.

Con este duro comentario, desde Argentina le cierran las puertas al jugador de 23 años. Ahora, deberá enfocarse en los desafíos más próximos que le esperan con Colo Colo en la Supercopa, el inicio del Campeonato Nacional y la fase previa de la Copa Libertadores.