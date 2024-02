Carlos Palacios explica su negativa a Boca: “Román siempre fue mi ídolo, pero en Colo Colo encontré mi lugar en el mundo”

Carlos Palacios es una de las más figuras más importantes que hoy tiene Colo Colo y sus buenas actuaciones despertaron el interés de Boca Juniors, que hizo todo lo posible por quedarse con sus servicios. Sin embargo, fue el propio jugador quien le cerró la puerta al cuadro xeneize y explicó las razones de esta determinación.

“Es un interés importante, todos conocemos lo que es Boca. Después de todo, sigo acá, estoy feliz y espero hacer un gran año y dar un salto importante más adelante”, comenzó señalando en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa.

En esta misma línea, insistió en su postura. “Me voy a quedar. Estoy muy feliz, me siento contento. Siento que encontré un lugar en el mundo en un equipo tan grande como Colo Colo, para mí el más grande de Chile y de los más grandes de Sudamérica”, señaló, junto con enumerar sus objetivos con el Cacique: “Aspiro a que podamos ganar el domingo para conquistar una copa y comenzar bien el año y después desarrollar un buen papel en la Copa Libertadores. Queremos entrar y después pasar la fase de grupos, ganar la Copa Chile y hacer un gran año”.

En cuanto a la postura que tomó frente a las negociaciones, el exjugador de Unión Española detalló que prefirió hacerse a un costado. “Desde el principio quise salirme un poco del tema para estar enfocado acá, trabajar de buena manera. No te podría decir si fue concreto o no. Se lo dejé a mi representante, se lo dejé a las personas de acá. Cuando me preguntaron, siempre fui sincero, fui honesto con todas las personas, así que con eso me quedo tranquilo. No puedo decir nada más porque no me metí a fondo en el tema”.

El no a Riquelme

Al ser consultado por su negativa a Boca Juniors, Palacios reveló un diálogo con Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. “Román siempre fue mi ídolo, lo admiro hasta el día de hoy. Tuve la opción de conversar con él, pero acá encontré mi lugar en el mundo, me costó un poco cuando llegué, quizás no venía bien, pero después me fui acomodando”, confesó. Y añadió: “Siempre fue mi sueño jugar en Colo Colo, siempre fui hincha del club, así que creo que pasa por ahí la decisión; pasa por estar cerca de mi familia, tratar de hacerme un nombre importante acá, que creo que esa era una de las dudas. Había jugado menos de un año o quizás menos, porque no había jugado tanto. Amo a este club y siempre quiero verlo allá arriba y pasa por ahí la decisión”.

Por otra parte, tuvo palabras de elogio para Arturo Vidal y reveló la importancia del volante para él. “Arturo es un jugador extraordinario, tuve la oportunidad de conocerlo en la Selección, compartí con él muchas veces. Siempre me gustó su forma de jugar, su garra, su ímpetu. Lo admiro mucho por todo lo que ha logrado. Entonces, tenerlo día a día es diferente, trato de aprender de él porque es una persona que logró muchas cosas y te ayuda demasiado tenerlo en el día a día”, expresó.

Finalmente, sobre la final de la Supercopa, mostró su respeto por los acereros. “Huachipato es un rival que juega muy bien, hicieron un buen año, pudieron conquistar el título, nosotros quedamos en el camino. No sé si una revancha, porque no fue una lucha directa con ellos, porque ellos lucharon casi todo el año con Cobresal”, cerró.