“Logré cumplir mi sueño de jugar en la UC”: juvenil promesa que debutó con Holan deja Universidad Católica para estudiar en Estados Unidos

Diego Ossa era uno de los buenos nombres de la cantera de la Universidad Católica. El puntero llegó a los siete años a los cruzados, club del cual es hincha y en donde recorrió todas las series juveniles. Sin embargo, cuando ya acumulaba sus primeras experiencias en el profesionalismo, el futbolista anunció que se despide de la franja.

El jugador se marchará a Estados Unidos, lugar en donde desea continuar estudiando. Ossa, de 19 años, había debutado en la máxima categoría en 2022, de la mano de Ariel Holan. Al año siguiente, formó parte de la selección chilena Sub 20 que disputó el Sudamericano de Colombia, adiestrada por Patricio Ormazábal. Sin embargo, no logró sumar una mayor cantidad de minutos en el primer equipo de la UC.

El delantero rescindió contrato con los de la precordillera y se despidió de la institución con unas sentidas palabras en redes sociales: “A los 7 años llegué al club que me permitió poder hacer lo que más me gusta y apasiona durante 13 años. En este tiempo, tuve la suerte de conocer y aprender de grandes personas: entrenadores, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, utileros, etc.”, comenzó escribiendo.

FOTO: AGENCIAUNO

“A pesar de que en este último tiempo las cosas no salieron como esperaba, me voy con los mejores recuerdos tanto dentro como fuera de la cancha, y sin duda, llevo conmigo innumerables lecciones de vida, experiencias y valores transmitidos que esta linda etapa y el club me brindaron”, complementó.

Por último, agradeció a todos por estos años en San Carlos: “Hoy con casi 20 años, logré cumplir mi sueño de jugar en la UC, algo que soñaba desde la primera vez que fui a San Carlos como hincha. Agradezco a toda la familia cruzada y a los que formaron parte de este proceso que tanto disfruté. Un gustazo”, cerró.

Esta salida se suma a la de otros canteranos de la Universidad Católica, claro que a préstamo, como es el caso de Carlos Arancibia (Trasandino de Los Andes), Luis Muñoz (Fernández Vial) y Carlos Navarrete (Cobresal), según consignó esto último el medio partidario Radio de la Cato.