La millonaria oferta que alista Boca Juniors para quitarle a Carlos Palacios a Colo Colo

Boca Juniors sigue luchando para contar con una de sus últimas obsesiones. El conjunto argentino se mantiene en el proceso de negociaciones con la idea de cerrar a su cuarto refuerzo para potenciar al plantel. Tras las incorporaciones de Cristian Lema, Kevin Zenón y Lautaro Blanco, ahora todo se concentra en Carlos Palacios, delantero de Colo Colo cuyo pase pertenece de forma mayoritaria a Vasco da Gama.

En los últimos días este proceso se ha acelerado gracias a la salida de Bruno Valdez a Cerro Porteño, situación que le permite extender el plazo para que Boca pueda sumar jugadores hasta el viernes 9 de febrero y, lo más importante, la salida del paraguayo le permite al equipo liberar un upo para un jugador extranjero.

Según reporta TYC Sports, los xeneizes están trabajando para presentar una oferta formal que rondaría entre los 3,5 y los cuatro millones de dólares para poder fichar a Palacios.

Una de las trabas a esto es el hecho de que desde Colo Colo quieren mantener al jugador en el plantel. Sin embargo, como la mayoría del pase está a cargo de Vasco da Gama, existe la posibilidad de ejecutar la cláusula de recisión que puso el elenco brasileño y así en Macul no podrían hacer nada para evitar su salida.

En el caso de que esto ocurra, el elenco auriazul debería pagar los cinco millones de dólares estipulados, por lo que Palacios se convertiría en el futbolista más caro bajo la gestión de Juan Román Riquelme.

Foto: Manuel Lema/AgenciaUno.

“Es imposible decirle que no a Boca Juniors”

Hace algunos días el propio Carlos Palacios reconoció su interés por partir a Argentina para sumarse a la escuadra xeneize. En medio de una actividad de Colo Colo, el volante se dio el tiempo para referirse a esta situación. “Hay cláusulas de por medio. Todo puede pasar de un minuto a otro, como siempre he dicho, que sea lo mejor para todos y en especial para mí”.

Más adelante agregó que siente “orgullo y felicidad, por que quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y como lo dije, es uno de los mejores clubes del mundo”.

También indicó que un paso clave en esto es el hecho de que el propio Riquelme se contactara con él. “No lo esperé nunca, fue muy sorpresivo cuando me empezaron a llegar los mensajes, había conversado con él, pero no me había dicho eso. Es mi mayor ídolo desde pequeño, entonces que lo diga él es de mucho orgullo y felicidad por lo que estoy viviendo”.

Por último, expresó que “es imposible decirle que no a Boca. Es uno de los mayores clubes del mundo, por lo que es difícil decirle que no. Vamos a esperar que sea lo mejor para todos, para mí, y que el tiempo decida”, cerró.