Poduje responde a críticas a su estilo tras reunión con Kast: “Siempre uno puede mejorar las formas”

Tras sostener una reunión, la tarde de este martes en La Moneda, con el Presidente José Antonio Kast en La Moneda, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, abordó los cuestionamientos que han surgido a su estilo de llevar adelante la cartera.

Al ser abordado por la prensa fuera de las dependencias del Palacio y consultado acerca de si reconocía que sus “formas” no han sido las correctas, Poduje sostuvo que: “Lo que digo yo es que siempre uno puede mejorar las formas (...) para que no afecten el fondo”.

Añadiendo que " cuando esas formas no son correctas, yo soy el primero en reconocerlo “.

Se le insistió por las críticas a su estilo, que incluso vinieron del mismo ministro de la Segpres, José García Ruminot, a lo que Poduje respondió que: “Con el Presidente tuvimos una muy buena reunión de trabajo, hemos definido las prioridades, y tenemos que trabajar todos juntos como equipo, y así que yo estoy muy contento, muy motivado, y muy feliz por la reunión”.

Y sobre los cuestionamientos de la presidenta de RN, Andrea Balladares, sostuvo que “la verdad es que vengo llegando a Concepción, de verdad, vengo llegando al aeropuerto, y no he podido verlo en detalle, pero lo que les puedo decir es que vamos a seguir trabajando por Chile, y vamos a mejorar todo lo que haya que mejorar para generar en el país un clima de optimismo que se requiere”.

También se le preguntó si el Kast - quien tras la cita viajó a la Región de Los Lagos- le había recomendado cambiar el tono, a lo que el titular de Vivienda contestó que: “Es que no hablamos de eso con el Presidente”.

Aclarando que la reflexión que hace es porque “nuestro contacto con la comunidad... Ahora estuvimos con familias que están damnificadas. Mucho sufrimiento, con burocracia, con años de espera por una casa. Entonces lo que transmite la familia es enojo, es mucha rabia, es esperanza, pero rabia. De las listas de espera en vivienda, de la burocracia, no sé, de los consejos de monumentos, de todos los temas ambientales, que a veces se extralimitan. Entonces, a veces yo, claro, llego con esa energía, que es transmitir el enojo de los ciudadanos para los cuales yo trabajo. Pero tengo que poder, en el fondo, canalizarlo también”.

Finalmente, consultado por el fondo de emergencia para Viña del Mar, Iván Poduje sostuvo que: “Está todo muy bien. No hay ninguna polémica ahí. Tenemos todos los recursos necesarios para reconstruir en Viña del Mar y estamos avanzando muy decididamente en eso”.