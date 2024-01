Carlos Palacios le rompe el corazón a Colo Colo: “Es imposible decirle que no a Boca Juniors”

Es la teleserie del momento en el estadio Monumental. Desde que Boca Juniors mostró interés en los servicios de Carlos Palacios, en las instalaciones albas comenzaron a circular una serie de versiones sobre el futuro del talentoso volante.

Y el aludido se deja querer. Por lo mismo, no extrañó que este lunes le abriera la puerta al cuadro transandino, pese a haber llegado a un acuerdo con el elenco fundado por David Arellano. “Hay cláusulas de por medio. Todo puede pasar de un minuto a otro, como siempre he dicho, que sea lo mejor para todos y en especial para mí”, sostuvo el jugador en una actividad del club.

Luego agregó que siente “orgullo y felicidad, por que quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y como lo dije, es uno de los mejores clubes del mundo”. Claro que eso no es todo, pues para Palacios fue fundamental que el mismísimo presidente de Boca, Juan Román Riquelme, lo llamara para pedirle que se fuera a la Bombonera.

“No lo esperé nunca, fue muy sorpresivo cuando me empezaron a llegar los mensajes, había conversado con él, pero no me había dicho eso. Es mi mayor ídolo desde pequeño, entonces que lo diga él es de mucho orgullo y felicidad por lo que estoy viviendo”, relató.

Y para terminar su coqueteo con la institución rioplatense, el oriundo de Renca expresó que “es imposible decirle que no a Boca. Es uno de los mayores clubes del mundo, por lo que es difícil decirle que no. Vamos a esperar que sea lo mejor para todos, para mí, y que el tiempo decida”.

Palabras que llegan justo cuando desde Brasil niegan que existan ofertas por el mediocampista. “Lo único que le puedo decir que no tenemos nada de parte de Boca Juniors, ninguna oferta. No hay ninguna propuesta por Carlos Palacios. El jugador está en Colo Colo”, sentenció el director ejecutivo de Vasco da Gama, Alexandre Mattos, a El Deportivo.

Más en Santiago no se confían y el mismísimo presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, pone la cuota de incertidumbre. “Estamos en un 95 por ciento de que se queda en el club, hemos hecho todo para que así sea, pero no se puede asegurar completamente”, asegura el timonel de la concesionaria blanca.

Luego concluyó que “la situación de Carlos Palacios es especial porque él firmó con nosotros y tiene contrato, pero, como ustedes saben, el 80 por ciento del pase pertenece a Vasco da Gama y tiene cláusula de salida... por lo que -eventualmente- podrían darse ciertas circunstancias, para que alguien ejerza la cláusula de salida y tuviera una variación eso, así que nunca se puede confirmar al no ser nosotros los propietarios completos del pase”.