En Argentina revelan los motivos de Juan Román Riquelme para desistir en la lucha con Colo Colo por Carlos Palacios

Una de las grandes novelas del mercado de pases fue la historia que involucró a Carlos Palacios y Boca Juniors. El futbolista del Cacique coqueteó públicamente con el club argentino y su nombre estuvo ligado hasta el último momento con llegar a los pastos de La Bombonera.

Sin embargo, tras idas y vueltas, la Joya confirmó en conferencia de prensa que se quedaría en Macul, desechando la posibilidad de mudarse bajo las órdenes del entrenador Diego Martínez. Ante esta decisión, en Argentina revelaron el actuar que tuvo Juan Román Riquelme en las últimas horas del cierre del libro de pases.

La reacción de Riquelme

Carlos Palacios era una de las grandes obsesiones del Consejo de Fútbol de Boca Juniors para este período de transferencias. El delantero nacional llamó la atención de la directiva transandina cuando ambos se cruzaron en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2023.

Desde ese momento, el jugador de 23 años quedó en carpeta y fue seguido desde cerca. El interés se materializó este verano. Con una intensa puja por adquirir su carta, el elenco bonaerense tramitó la llegada de Palacios con su círculo cercano y directamente con Vasco Da Gama, club brasileño que tiene un alto porcentaje de su pase.

No obstante, la insistencia llegó a su fin este fin de semana. El ariete albo salió al paso de las dudas sobre su continuidad y confirmó con su propio testimonio que no se movía. “Me voy a quedar. Estoy muy feliz, me siento contento. Siento que encontré un lugar en el mundo en un equipo tan grande como Colo Colo, para mí el más grande de Chile y de los más grandes de Sudamérica”, dijo.

A raíz de esto, desde Argentina comentaron sobre la forma en que Juán Román Riquelme abordó la negativa del oriundo de Renca. “Se ofrecieron cuatro millones de dólares. Es real que querían contar con él”, señalaron en TyC Sports. “Riquelme decidió no pagar la cláusula de salida porque no le gusta este mecanismo. Ya lo sufrió Boca con la salida de Barco al Brighton”, cerraron.

Según la prensa del país vecino, el ídolo de Boca, que ahora cumple funciones de presidente de la institución, desistió de la puja porque las negociaciones con Vasco se complicaron y no querían realizar una medida desesperada en la que terminarían pagando de más.

Por este motivo, Carlos Palacios seguirá compitiendo de la mano de Jorge Almirón y buscará pelear todo lo que juegue con el Cacique. “Aspiro a que podamos ganar el domingo para conquistar una copa y comenzar bien el año y después desarrollar un buen papel en la Copa Libertadores. Queremos entrar y después pasar la fase de grupos, ganar la Copa Chile y hacer un gran año”, concluyó.

Colo Colo tiene varios compromisos a la vista. El primero de ellos es la Supercopa ante Huachipato a contar de este domingo a las 19:00 horas en el Estadio Nacional. Luego, en caso de que no prospere el paro del Sifup, enfrenta a Unión Española por el Campeonato Nacional. Y por último, en la fase previa de la Libertadores se juega el boleto continental contra Godoy Cruz los días 22 y 29 de febrero.