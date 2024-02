“Preguntó mucho sobre cómo surgió la idea”: el día en que Sebastián Piñera le regaló un meme a Usain Bolt en su visita a La Moneda

La partida de Sebastián Piñera no dejó a nadie indiferente. El repentino fallecimiento del expresidente de Chile trajo muchas muchas de cariño de diferentes actores de la política, que olvidaron sus diferencias para destacar su compromiso con el país.

Dentro de sus anécdotas, hubo un episodio que marcó al expresidente. Ocurrió el primero de abril del 2019, cuando la leyenda jamaiquina Usain Bolt visitó La Moneda. La visita, sin embargo, pasó a ser una anécdota. Lo que más marcó la presencia del atleta fue cuando Piñera sorprendió al regalarle un meme de Bolt en los JJ.OO. de Beijing 2008, en la que el Jamaicano era derrotado por el expresidente, cuya imagen fue captada en uno de sus recorridos en terreno luego del terremoto de 2010.

En la icónica fotografía que retrata el momento además se le puede ver a Pauline Kantor (Ministra del Deporte) y Andrés Otero, Subsecretario del Deporte durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera. Fue precisamente este último, quien en conversación con El Deportivo, recordó cómo se gestó la visita del “Rayo Jamaiquino” y la forma en que se dio el encuentro con el entonces mandatario. “El Presidente era muy fanático del deporte y además tenía una debilidad muy importante por el atletismo, entonces cuando se enteró que venía Usain Bolt y nos ofrecieron la posibilidad de que visitara La Moneda, el Presidente altiro acomodó su agenda para poder recibirlo”.

Continuó relatando cómo se llevó el momento en que el ex Presidente le entrega al deportista el cuadro en cuestión. “Para mí con la ministra Kantor fue una sorpresa, no lo teníamos dentro de las cosas que estaban planificadas. Recuerdo que el Presidente cuando recibe a Usain Bolt primero lo saluda y hace la parte protocolar, que es la foto y todo eso. Luego le hace una seña a la Carola Valdés que era una de sus asesoras y ella se lo trae”.

Aseguró, además, que el deportista se tomó de muy buena manera el gesto de Piñera. “Obviamente se sorprendió porque fue una sorpresa para todos, pero después lo tomó con un humor increíble. Recuerdo que en la intimidad le preguntó mucho sobre cómo surgió esto y ahí el Presidente le explica que fue un meme que hizo la gente en redes sociales a partir de juntar las dos imágenes”.

¿Qué pasó después?

Otero asegura que compartieron varios minutos con Bolt. No se acabó con la imagen que tomó la prensa. “Está esa imagen donde estamos ahí junto con la ministra Pauline Kantor, pero después estuvimos reunidos cerca de 40 minutos conversando íntimamente y Bolt incluso le decía (a Piñera) ‘usted es más rápido que yo’, fue una cosa muy amena, muy rica”.

Reveló además ciertos detalles de la conversación entre el ex Presidente y el deportista. “Bolt se comportó muy bien, muy ameno con todos, un tipo súper sencillo, que se sacaba fotos con todo el personal de Palacio. Estuvimos como media hora más o menos el Presidente, Bolt, la ministra y yo conversando, uno metía la cuchara de vez en cuando pero era una conversación súper técnica de atletismo entre el Presidente y Bolt, sobre su entrenamiento, recuerdo que hablaron de Carl Lewis y le contó su experiencia cuando estuvo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004”.

Además, dio a conocer que posteriormente se sumaron distintos ministros para compartir con el ocho veces medallista de oro olímpico. “Después aparecieron los ministros del gabinete político, recuerdo que en ese momento estaba Alfredo Moreno del Ministerio de Desarrollo Social, Andrés Chadwick ministro del Interior, estaba Emardo Hantelman que era subsecretario de la SEGEGOB”.

“Ellos se integraron a la conversación en algún momento, se sacaron fotos, después apareció todo el personal de presidencia y Bolt se dio el tiempo para estar con absolutamente todos. Fue un muy lindo momento, para mí en lo personal fue la anécdota más linda que me tocó vivir con el Presidente Piñera en esos cuatro años”, agregó.

Pauline Kantor, Sebastián Piñera, Usain Bolt y Andrés Otero haciendo "el rayo", clásica celebración del atleta jamaiquino.

Lo recuerda con nostalgia

Ya cerca del cierre de la conversación, aseguró que lo sucedido esa mañana en el Salón Azul era un tema recurrente entre ambos. “A mí el Presidente hasta el último momento me sacó en cara lo que se ve en la foto. En un momento los fotógrafos nos dicen ‘hagan el rayo’ (celebración típica de Usain Bolt) y claro la hicieron todos bien y yo hice cualquier cosa, la verdad yo nunca fui muy coordinado, en eso era bien parecido al Presidente”.

“No hubo día en que no me sacara en cara eso, me decía ‘¿pero oiga usted que trató de hacer, usted que estaba haciendo?’. Como se dice en buen chileno agarrándome para el leseo. Hasta el último día, recuerdo que el año pasado me llamó porque tenía una duda sobre los Panamericanos y de repente me dice ‘oiga cómo está el paso de Bolt ¿lo logró mejorar?’”.

Además confirmo lo importante que fue ese momento para el ex Presidente, pues mantenía en su oficina imágenes de ese día. “No se le olvidó jamás el ridículo que hice, de hecho, en su oficina tiene un par de fotos de esa visita de Bolt y en una estoy cortado, o sea aparece él, la Pauline y Bolt. En un momento le dije ‘oiga Presidente me cortó’ y me dijo ‘¿y para qué?, ¿para que todo el mundo viera el ridículo que hizo?’”, concluyó.