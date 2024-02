El dilema del sexto extranjero: cómo va el mapa de foráneos en Primera

El inicio del Campeonato Nacional 2024 está programado para el próximo viernes 16 de febrero. Pero la decisión del Sindicato de Futbolistas Profesionales, mediante la votación de los capitanes, de paralizar el arranque de la competencia tiene todo en stand by. La razón fundamental es una: los seis extranjeros en cancha.

La determinación del Consejo de Presidentes de aumentar la cuota de foráneos por club no solo levantó el rechazo del Sifup, sino que además despertó el debate acerca de quiénes son los que llegan a reforzar a los equipos nacionales y si perjudica o no a los juveniles locales, en épocas en las cuales las selecciones transitan por la incertidumbre.

Mientras se busca una solución al conflicto y así poder arrancar el torneo (se citó a una Asamblea Extraordinaria del Consejo de Presidentes para el próximo miércoles 14, a las 11.30 horas), los equipos siguen trabajando y los planteles en construcción. En esa dirección, y más allá del curso que tome el asunto, los extranjeros han sido protagonistas en el mercado de pases. Incluso, hay equipos que ya completaron la cuota de seis, con el debate de las plazas aún abierto.

El Deportivo hizo el ejercicio de revisar los 16 planteles de Primera División, para detectar cuánta influencia tienen los extranjeros de cara a la nueva temporada. Lo que se percibe, al día de hoy, es una importante consideración hacia los argentinos y que más de la mitad de los elencos no cruza (aún) el umbral de los seis.

Al cierre de esta nota, la sumatoria de extranjeros arroja un total de 86 futbolistas, de los cuales 45 son nuevos y 11 ya estaban en el país y cambiaron de equipo. Si nos remitimos a la edad de los refuerzos, 15 de los 45 “nuevos extranjeros” en la Primera División tienen 30 años o más. El promedio de edad de ese grupo es de 27,5 años. En el ítem de los futbolistas de fuera del país, un club sobrepoblado es Unión La Calera.

Los cementeros, que apoyan subir la cuota y que rechazaron la última propuesta de consenso de la ANFP, son los que tienen más foráneos. Cuenta con 11 elementos nacidos fuera de Chile: Matías Ibáñez, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Augusto Max, Franco Soldano, Gabriel Hauche, Emmanuel Gigliotti, Matías Muñoz, Luciano Aued, Axel Encinas y Luciano Arnijas. En este grupo, los dos últimos no superan los 20 años, que significa que al ser inscritos en las categorías juveniles, no cuentan dentro de los cupos habilitados. Además, los casos de Muñoz y Aued pueden no ocupar alguna plaza al contar con la nacionalidad chilena. Con este escenario, igualmente La Calera supera el límite de seis. Así como en los casos de los transandinos Encinas y Arnijas, hay en total nueve foráneos Sub 20 en el campeonato.

Huachipato, el campeón, es otro de los precursores de subir la presencia extranjera en Primera. Hoy es el segundo club con más foráneos. Tiene siete: Imanol González, Renzo Malanca (20 años), Gonzalo Montes, Santiago Silva (19 años), Julián Brea, Brayan Palmezano y Sebastián Sáez. Además de caleranos y acereros, otros cinco equipos cuentan con seis o más extranjeros: Cobresal, Coquimbo Unido, Everton, Cobreloa y Universidad de Chile. La U es el único de los tres grandes que ya completó seis: Franco Calderón, Emanuel Ojeda, Federico Mateos, Luciano Pons, Leandro Fernández y Cristian Palacios.

Por otra parte, nueve equipos no han superado la barrera de los cinco, hasta la fecha: Unión Española, Audax Italiano, Copiapó, Iquique, Colo Colo, Palestino, Universidad Católica, O’Higgins y Ñublense.

En el caso de los de Rancagua, nominalmente tiene cuatro foráneos, aunque también suma nacionalizados como Nicolás Peranic, Diego Buonanotte y Arnaldo Castillo, que juegan como “chilenos”. A Colo Colo le sucede algo similar. Si bien tiene cuatro extranjeros (Saldivia, Amor, Falcón y Lezcano), tiene a otros argentinos-chilenos como Leo Gil, De Paul, Benegas y Ramiro González.

Respecto a los 45 extranjeros nuevos en el Torneo Nacional, la nacionalidad dominante, por lejos, es la argentina, con 36 representantes. Luego aparecen los uruguayos, con siete. Con un jugador cada uno, está Paraguay (Junior Marabel, en Palestino) y Colombia (Omar Fernández, en Everton). De los nuevos, tres son los más longevos con 37 años. Son Matías Ibáñez y Gabriel Hauche, de La Calera; y el portero Óscar Ustari, de Audax.