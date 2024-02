El drama de la cesantía golpea a Martín Lasarte tras su paso por la Roja

Desde que la Selección de Chile quedó afuera de la clasificación al Mundial de Qatar 2022 a manos de Uruguay han pasado casi dos años. Es a partir de ese momento, que el entrenador charrúa Martín Lasarte no puede encontrar un club en el cual prestar sus servicios.

La cesantía la ha dado un duro revés, ya que a pesar de contar con un nutrido currículum, su nombre no ha sido de la consideración de ninguna dirigencia de primer nivel. Con pasos en instituciones como Nacional de Uruguay, la Real Sociedad de España, la UC, la U, entre otros más, Machete sigue con la incertidumbre de no encontrar un puesto de trabajo en un elenco que le sea cercano a él y a su familia.

“Lo último que he tenido es de estas cosas medias extrañas, de tierras lejanas, donde a mí ya me ha tocado un par de veces y hay que estar fuerte anímicamente, es bravo alejarte otra vez. Uno quiere quedarse un poco más cerca de Uruguay”, comentó el exseleccionador en diálogo con la emisora radial Carve Deportiva.

Y es que además de los mencionados clubes, Lasarte ha dirigido en otros destinos exóticos. En 2002 fue el DT del Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, pero apenas duró cinco meses bajo el cargo. Por otra parte, en la campaña 18/19 fue adiestrador de Al Ahly de Egipto, equipo conocido por ser el segundo más laureado del mundo por detrás del Real Madrid. Con el gigante africano conquistó la liga egipcia en su primera temporada, pero fue cesado incomprensiblemente por perder un partido de la copa doméstica al mes siguiente.

Por esto, el uruguayo se mostró preocupado por los casi dos años que lleva sin trabajo. “Hay otros técnicos que pueden elegir. En el caso mío, no tengo esa posibilidad. La verdad es que no he tenido muchas ofertas últimamente, pero eso no quita que el día de mañana suene el teléfono”, cerró con el programa montevideano.

Con un último registro de siete victorias, nueve caídas y seis igualdades al mando de la Roja, Martín Lasarte continúa con el drama de ser uno de los grandes nombres cesantes en este mercado de pases.