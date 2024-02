No solo Jaime García: la sorprendente lista de los entrenadores que brillaron en Chile y que hoy están cesantes

Ñublense de Chillán sorprendió al medio chileno en la última Copa Libertadores. El equipo sureño dio dura pelea a Racing de Argentina y a Flamengo de Brasil, pero no le alcanzó para arrebatarle un lugar en los octavos de final del torneo.

Una campaña asombrosa que terminó con el equipo clasificado a la Copa Sudamericana, donde alcanzó a superar otra ronda para quedarse en los octavos de final a manos de Liga Deportiva Universitaria, cuadro al que venció en Quito, pero ante el cual perdió en los penales.

El gran artífice de ese logro fue su técnico Jaime García, quien dejó el cargo de los Diablos Rojos a comienzos de septiembre pasado. Una decisión controvertida que tuvo más grises que verdades absolutas.

“Se conversó y llegamos a eso. De lo que conversamos, no hay nada que comentar. Es consensuada. Por algo llegamos a la conversación. La conversación fue en la mañana”, dijo el presidente del club Sergio Gioino, una declaración que contrasta con lo que se hablaba por lo bajo en el camarín.

“A todos nos llamó la atención. Veníamos de ganar. Los resultados no nos habían acompañado, pero a lo mejor no era el momento. Se despidió hoy y nos dejó a todos sorprendidos”, aseguró en ese entonces un miembro del plantel a La Tercera.

Las enormes expectativas, la metodología de trabajo de ese equipo y los resultados no bastaron para el medio. Tampoco su gira por Europa donde se reunió con Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Guillermo Maripán y Manuel Pellegrini.

Después de que todos los clubes de la primera y segunda categoría cerraron sus cuerpos técnicos, uno de los entrenadores con mejores resultados en las últimas tres temporadas quedó en el aire. Y así lo lamentó en El Deportivo.

“Será para la otra pasada que me tomen en consideración. Es duro, pero no tengo nada malo que decir de nadie. Me ha pasado la cuenta ser tan frontal. Mientras no le falte el respeto a alguien y no mienta, seguiré siendo igual. Y más por hacer crecer. Mi forma de ser no va a cambiar por plata y por nada. Yo busco objetivos sin agredir ni pasar por encima de nadie. No le hecho mal a nadie. Las estadísticas están ahí. Algo le aporté al fútbol”, afirmó el DT.

Los otros casos

Pero la condición de Jaime García no es un hecho aislado. El aforismo del fútbol asegura que los técnicos siempre están con las maletas en la puerta. Una situación que habla de la volatilidad del cargo, siempre al pie de los resultados y a los avatares del mercado.

Una veintena de profesionales que fueron campeones en Chile y/o estuvieron en la banca de un cuadro chileno en una copa internacional, en las últimas cinco temporadas, en estos momentos no tienen trabajo.

El chileno Damián Muñoz tiene una historia muy parecida a la de García, por ejemplo. El DT tomó las riendas de Curicó Unido y lo llevó a la fase preliminar de la Copa Libertadores del año pasado, por primera vez en la historia del club, después de pelear el torneo 2022 hasta las últimas fechas. Dejó su cargo en mayo del año pasado, días después de que los maulinos vencieran a Colo Colo.

Hernán Caputto, quien acusó al mentado extécnico de Ñublense que bebía con los jugadores, también está en el aire. El exentrenador de la Sub 17, precisamente, dejó el cuadro de Chillán a finales del torneo pasado.

Otro chileno que sonó en varios clubes fue José Luis Sierra, quien incluso estuvo en una lista preliminar para dirigir a la selección chilena. El Coto quedó en el aire, pero seguro volverá al ruedo en pocos meses.

Juan José Ribera, quien disputó torneos internacionales con Audax Italiano y Antofagasta, tampoco está en una banca específica. Su última aventura estuvo el año pasado en Curicó Unido, escuadra a la cual renunció.

Extranjeros notables

Existen situaciones notables como la de Jorge Sampaoli, ganador de tres títulos nacionales con la Universidad de Chile y una Copa América con la Roja. El casildense tuvo un paso de seis meses por Flamengo, pero el zurdo quedó en la cesantía.

Lo mismo ocurrió con Martín Lasarte. Después de dejar la selección chilena, en marzo de 2022, Machete no ha vuelto a calzarse el buzo, a pesar de que logró el Apertura de 2014 con los azules, el exdefensor uruguayo siempre es seguido en el mercado europeo, pero esa oferta no llega.

Dalcio Giovagnoli, el transandino que consiguió la única estrella de Cobresal (Clausura de 2015) y llevó a Deportes Temuco a la Sudamericana no ha podido reverdecer laureles. Su último club fue Rangers de Talca en la Primera B, institución que dejó en agosto pasado.

Otro DT destacado que está en el mercado es Ángel Guillermo Hoyos. El argentino que logró la última estrella de los azules, en el Clausura de 2017, no ha podido encontrar estabilidad desde que se fue de Chile. Atlas de México, Aldosivi y Talleres en Argentina, además de Oriente Petrolero en Bolivia fueron sus últimos pasos. Este último en julio de 2023.

Martín Palermo tiene una desocupación más reciente. El Titán llevó a Platense a la final de la Copa de la Liga transandina y se fue en diciembre. Y aunque su nombre sonaba en la lista de la oposición en Boca Juniors, el exdelantero no llegó a acuerdo con ninguna otra escuadra. Hasta sonó en Colo Colo antes de Jorge Almirón.

Frank Kudelka estuvo casi un año en el cuadro universitario, entre 2018 y 2019. Hoy está sin trabajo después de dejar a Lanús en septiembre pasado, tras dejarlo como uno de los equipos más comprometidos con el promedio de descenso.

Lo mismo ocurrió con Ariel Holan, quien no tuvo un segundo paso agradable en Universidad Católica, cuadro con el que fue campeón en 2020. El argentino está sin equipo desde julio pasado, cuando dejó a los de la franja.

Una abultada nómina que completan otros profesionales como Héctor Tapia, Jorge Garcés, Jorge Pellicer, Hugo Vilches, Germán Corengia, Luca Marcogiuseppe y Juan Domingo Tolisano.