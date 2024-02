La Roja Sub 23 se despide del Preolímpico con una victoria sobre Paraguay

La selección chilena Sub 23 jugó su último partido en el Preolímpico de Venezuela. Con la eliminación en el bolsillo, tras el descalabro que significó la fea derrota con Argentina, la Roja se despidió de tierras llaneras con un triunfo. Se impuso por 2-1 a Paraguay, que llegó a la jornada final del grupo B ya clasificado a la fase definitoria, donde se determinarán los dos clasificados de Conmebol para los Juegos Olímpicos de París.

Tras el papelón del pasado martes ante la Albiceleste de Javier Mascherano, decretando un nuevo fracaso de las selecciones juveniles chilenas, el equipo de Nicolás Córdova tenía que dejar una mejor impresión, en un partido solo por cumplir.

El entrenador hizo cinco cambios respecto al cotejo anterior. Salieron de la titularidad Matías Vásquez, Joaquín Gutiérrez, Renato Cordero, Lucas Cepeda y Alexander Aravena. Además de los nombres, Córdova volvió al diseño táctico original del equipo: el 4-3-3. Pasó al olvido la línea de cinco y el planteo pragmático que dispuso ante Uruguay y Argentina, para tratar de ser más protagonista sin la presión de un resultado.

De no ser por la poca eficacia en el área rival, la selección chilena se iba al entretiempo en ganancia. Sin embargo, la impericia casi crónica que persigue a los combinados nacionales no cede. Chile falló varias ocasiones de gol, que no le permitieron tener una faena más tranquila. En esa faceta, uno de los más activos fue Gonzalo Tapia, el puntero derecho en el tridente de ataque del equipo rojo.

En los 31′, llegó la apertura de la cuenta para Chile gracias a Tapia. El jugador de Católica recibe el balón, se perfila y saca un zurdazo que se cuela en el segundo palo del golero Frutos. Un golazo para uno de los pocos que sacó réditos durante la expedición en Venezuela. Lamentablemente para la Roja, disfrutó muy poco la ventaja. Solo un par de minutos después, un gran remate de Iván Leguizamón vulneró la resistencia de Vicente Reyes para el 1-1.

El duelo fue decayendo en intensidad y ritmo a medida que pasaban los minutos, yéndose al descanso en una nítida meseta. En el complemento, la Roja de a poco fue retomando el mando y generó opciones para convertir. Una volea de Clemente Montes (61′) y otro remate de César Pérez (68′) rondaron el arco paraguayo. Chile estaba cerca, hasta que finalmente acertó.

Lucas Assadi, quien no había sido titular en los dos juegos anteriores, no explotó toda su capacidad durante el Preolímpico, No obstante, se dio el gusto de anotar. En los 70′, el jugador de la U hace el 2-1 con un derechazo desde media distancia.

Se cerró la fase grupal del campeonato. La Selección finalizó tercera en la zona B con seis puntos (cómo pena la caída ante Perú). En simultáneo, Argentina empató 3-3 con Uruguay. El cuadro transandino y Paraguay son los clasificados para el cuadrangular final. Por el grupo A, pasaron Brasil y Venezuela.

Ficha del partido

Chile: V. Reyes; J. Rojas, J. Villagra, V. Vidal, D. Gutiérrez; C. Pérez (84′, L. Arriagada), V. Pizarro; L. Assadi (84′, J. Fuentealba); G. Tapia (77′, R. Cordero), D. Pizarro (69′, A. Aravena) y C. Montes (69′, J. Alfaro). DT: N. Córdova.

Paraguay: R. Frutos; F. Cardozo, G. Benítez, F. Román, R. De Jesús (46′, J. J. Cardozo), A. Cantero; I. Leguizamón (71′, K. Parzajuk), M. Gómez, M. Fernández (46′, R. Lezcano), E. González (64′, D. Rivas); y D. Gómez (46′, T. Caballero). DT: C. Jara Saguier.

Goles: 1-0, 31′, Tapia, se perfila y saca un potente zurdazo; 1-1, 33′, Leguizamón, con un gran remate desde fuera del área; 2-1, 70′, Assadi, derechazo desde fuera del área.

Árbitro: A. Aragón (ECU). Amonestó a Alfaro (CHI); Cantero (PAR).

Estadio Brígido Iriarte, Caracas (Venezuela).