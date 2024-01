La Roja Sub 23 de Nicolás Córdova se suma a la lista: los repetitivos y recientes fracasos de las selecciones juveniles chilenas

Hay maneras y maneras de perder. Una derrota con Argentina está dentro de los resultados lógicos para la selección chilena, porque la historia lo refleja. Sin embargo, una caída de 5-0 indefectiblemente genera ruido, tanto por lo holgado del marcador como por la expresión futbolística del combinado nacional. La noche del martes fue un desastre para la Sub 23 que dirige Nicolás Córdova. Requería sumar ante la Albiceleste de Javier Mascherano para llegar con opciones a la última jornada de la fase grupal. Sin embargo, todo terminó de la peor forma.

La Selección se fue goleada de la cancha del Polideportivo Misael Delgado de Valencia y se esfumó cualquier atisbo de ilusión para acceder a la fase final del torneo que entregará dos plazas a los Juegos Olímpicos de París. Chile quedó último en el grupo B con tres puntos. Tanto Argentina como Paraguay aseguraron su boleto hacia el cuadrangular definitorio.

“Hay muchísimo trabajo por delante, hay que ponerse de acuerdo realmente entre todos los actores de nuestro fútbol para sacar mejores jugadores y que puedan competir, es la realidad hoy en día”, declaró el DT tras la abultada derrota.

La imagen de un representativo juvenil no logrando el objetivo se repite una y otra vez en el último tiempo. Además, con formas muy poco glamorosas, lo que ahonda la sensación de fragilidad. Es la triste realidad del fútbol chileno, que se fue alejando peligrosamente de la élite continental. En el anterior Preolímpico, el de Colombia 2020 (clasificatorio a los JJ.OO. de Tokio), la Selección que dirigía Bernardo Redín también quedó eliminada en la fase de grupos, pero llegó a siete puntos y terminó descartada por diferencia de gol.

La Sub 20

Si hay una categoría que hace tiempo no entrega satisfacciones es la Sub 20. Es cosa de revisar cómo han sido los últimos Campeonatos Sudamericanos, donde el concepto de fracaso asoma una y otra vez. La mala racha partió en Uruguay 2015, cuando el combinado que dirigía Hugo Tocalli quedó eliminado en la fase grupal siendo último de la zona B, con tres puntos de 12 posibles. Además, con 11 goles en contra.

Dos años más tarde, en Ecuador 2017, fue aún peor. De la mano de Héctor Robles, como jugadores como Francisco Sierralta y Jeisson Vargas en el equipo, Chile no ganó un solo encuentro. Sumó dos puntos de 12, quedando fuera de carrera prematuramente. Héctor Robles siguió en su cargo y llegó el Sudamericano de 2019, con la presión de ejercer como anfitrión. Si bien se le ganó a Brasil, la Roja nuevamente quedó eliminada en la ronda de grupos, sumando cuatro puntos. Se ubicó detrás de Venezuela, Brasil y Colombia en la zona A.

El último Sudamericano de la categoría fue el año pasado, en Colombia. La Roja de Patricio Ormazábal llegó a territorio cafetalero con varios talentos del Campeonato Nacional, como Darío Osorio y Lucas Assadi. Se volvió a tropezar con la misma piedra. Afuera en la fase inicial al tener cuatro unidades de 12 posibles. La derrota con Venezuela, en la última jornada, fue el corolario. Ormazábal dejó su cargo tras este fracaso. Hoy, está en el cuerpo técnico de la UC como uno de los asistentes de Nicolás Núñez.

La Sub 17

Esta categoría ha tenido más éxitos en el periodo más reciente, participando tres veces consecutivas en una Copa del Mundo. Si en la edición 2015 fue como el organizador, en los Sudamericanos de 2017 y 2019 consiguió el boleto en cancha. Lamentablemente en el certamen de Ecuador 2023 no se repitió. El equipo nacional pasó a la fase final, pero en aquella instancia quedó último entre seis, con cero unidades. La ilusión generada en la ronda anterior se cayó de golpe.

Las femeninas

En el caso de las selecciones juveniles femeninas, la suerte no es tan diferente que sus pares varones. En el caso de la Sub 20, en los Sudamericanos de Ecuador 2018 y Chile 2022 quedó eliminada en la primera fase. En el último fue más doloroso porque se jugó en casa (La Calera). En el caso de la Sub 17, los torneos sudamericanos clasificatorios a Copas del Mundo son más recientes (desde 2008). Si en 2016 y 2018 las Rojas se despidieron en la fase de grupos, en Uruguay 2022 se logró un objetivo histórico: llegar al Mundial de India.

Este hito es especial por un factor no menor: es la única clasificación a una Copa del Mundo de la administración de Pablo Milad a cargo de la Federación de Fútbol de Chile, hasta la fecha.