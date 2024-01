Papelón de Chile Sub 23: la Roja de Nicolás Córdova cae por goleada ante Argentina y queda eliminada del Preolímpico

El sueño de llegar a París 2024 se acabó de la peor manera. La selección chilena Sub 23 sucumbió ante Argentina, en la mala cancha del Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia. Una caída 5-0 tan holgada como dolorosa, que saca de carrera a los nacionales del Preolímpico.

Por el devenir del grupo B, a la Roja no le quedaba margen ante la Albiceleste. Necesitaba sacar puntos, de lo contrario se iba a certificar la eliminación, con una jornada por delante. La derrota del debut con Perú alteró la ecuación. Por su lado, el que aguardaba por una mano de Chile era Uruguay, tras vencer y eliminar a la Bicolor en el primer turno del día, que generó la primera victoria del elenco de Marcelo Bielsa.

Como la estrategia ante la Celeste generó el resultado esperado, Nicolás Córdova optó por repetir la oncena. Esto iba aparejado con insistir en el cambio de esquema, metiendo línea de cinco en faceta defensiva, y ceder el control del balón para recuperar y salir rápido en contragolpe. El DT eligió una disposición más pragmática, sin caer en la mezquindad, ante los rivales nominalmente más potentes de la zona: Uruguay y Argentina. Más sacrificio, menos lirismo.

Argentina, que también se jugaba la clasificación, tuvo como gran novedad la aparición desde el primer minuto del Diablito Echeverri, la joya de River Plate transferido al Manchester City, para ser uno de los generadores de fútbol transandino. Eso sí, el más punzante en ataque era Pablo Solari, sobre todo en el primer tiempo, complicando más de la cuenta a Matías Vásquez por su banda. Ante cada grieta defensiva que aparecía en la Selección, el salvador era Jonathan Villagra o Vicente Reyes.

El portero del Norwich fue el sostén del equipo nacional, con una serie de intervenciones que evitaron la ventaja argentina. La primera fue en los 6′, conteniendo un remate a quemarropa del Pibe Solari. Luego tuvo otra en los 18′, ante un remate del interesante Valentín Barco.

El libreto de la selección chilena era previsible: ataque directo buscando a los puntas. El sacrificio de Damián Pizarro es incuestionable, sin embargo tenía poca compañía y todavía muestra ripios en la definición. Mientras, Alexander Aravena no estaba al cien por ciento y se notó. Falto de chispa, el Monito no pudo desequilibrar. Lo que tampoco ayudaba eran las constantes perdidas de balón. En ese aspecto, las equivocaciones de Renato Cordero fueron numerosas. Las fallas implicaban ceder pelota y espacios al rival. Por suerte, no terminaban eficientemente los ataques.

Que el mejor de Chile fuera Vicente Reyes era una señal de lo que sucedía en el encuentro. Tanto así que el 1-0 llegó luego de otra atajada del meta nacido en Estados Unidos. Al cierre del primer lapso, Thiago Almada aprovecha un rebote para sacar un remate y abrir el marcador. Un balde de agua fría. La Roja tenía que aplicar plan B, lo que no sucedió.

La debacle

Se esperaba un cambio de libreto para el segundo tiempo. Que la Sub 23 intentara otra cosa para, a lo menos, rescatar un punto que le permitiera llegar con opciones al duelo del viernes ante Paraguay. No obstante, Córdova se demoró en agitar el árbol. Fue una estrategia reactiva, ya con el marcador muy en contra y con el tiempo de enemigo.

En los 54′, llega el penal a favor de Argentina por una evitable falta de Matías Vásquez, el más flojo de la línea defensiva. Thiago Almada ejecutó para concretar el 2-0. Reyes adivinó pero no alcanzó a manotear. Pasaron cuatro minutos y la Albiceleste sentenció el partido. Y, por cierto, la suerte de Chile. Una acción individual de Almada, integrante del plantel campeón del mundo en Qatar, finaliza con el 3-0 de Santiago Castro. Este último golpe dejó al equipo nacional en la lona.

Con tres goles en contra, el DT movió el tablero y metió jugadores de mitad hacia arriba, intentando buscar algo, que más bien era una quimera. Terminó como un saludo a la bandera, porque la lógica indicaba que no había por dónde rasguñar un cambio en el horizonte que estaba escrito desde los 61 minutos: la eliminación.

Para hacer la derrota aún peor, Argentina estiró la ventaja con el confuso tanto del ingresado Aaron Quirós, en los 79′. Y en los 90′, el 5-0 de Gondou. La actuación chilena hace creer que lo realizado ante Uruguay fuese un oasis, lo que generó una sensación de esperanza, la que de inmediato fue atropellada por la amarga realidad.

Chile se despide de la ilusión de llegar a los Juegos Olímpicos de la manera más fea: con un papelón en la cancha. El viernes será el cierre de la fase grupal, ante Paraguay. La Albirroja ya clasificó a la fase final, igual que Argentina. De pasada, la victoria transandina dejó fuera a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

Ficha del partido

Chile: V. Reyes; J. Gutiérrez, V. Vidal, J. Villagra, M. Vásquez (62′, C. Montes), L. Cepeda (62′, L. Assadi); R. Cordero (63′, J. Fuentealba), V. Pizarro; C. Pérez (76′, E. Matus); D. Pizarro (82′, L. Arriagada) y A. Aravena. DT: N. Córdova.

Argentina: L. Brey; J. García (18′, J. Sforza), G. Luján, N. Valentini, V. Barco (75′, A. Quirós); J. Nardoni, E. Fernández (64′, F. Redondo); T. Almada (64′, L. Gondou), C. Echeverri (64′, B. Rodríguez); P. Solari y S. Castro. DT: J. Mascherano.

Goles: 0-1, 45′, Almada, remate tras atajada de Reyes; 0-2, 57′, Almada, de penal; 0-3, 61′, Castro, convierte tras asistencia de Almada; 0-4, 79′, Quirós, tras una pelota detenida; 0-5, 90′, Gondou, disparo tras remate en el travesaño.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN). Amonestó a Cordero, Cepeda (CHI); Sforza, Valentini (ARG).

Estadio Polideportivo Misael Delgado, Valencia (Venezuela).