La furia de Nicolás Córdova: “Si digo lo que pienso del arbitraje en este partido, me pueden sancionar”

Chile vivió una pesadilla contra Argentina. La Roja Sub 23 cayó por 5-0 ante la albiceleste y quedó eliminada del preolímpico de Venezuela y, de esta forma, sin chances de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Por lo mismo, se esperaba las palabras del estratega nacional Nicolás Cordova, quien mostró su molestia por lo ocurrido este martes de varias formas.

De entrada, pese a que dijo que no quería hablar del arbitraje, dejó claro su descontento con el cometido del juez venezolano Alexis Herrera, quien pito un resistido penal que significó el segundo tanto argentino. “Si digo lo que pienso del arbitraje en este partido me pueden sancionar. Perdón por no poder responder eso, pero prefiero pasar a otras preguntas”, declaró el adiestrador ante los medios.

“No nos da más”

El DT considera que el desgaste físico en el compromiso contra Uruguay fue determinante de cara a este encuentro: “Hay un montón de cosas que tenemos que mejorar. Lo físico nos pesó mucho, no estamos acostumbrados a jugar a un nivel tan intenso en pocos días, pero eso es un tema país. Hay que subir el estándar físico de nuestro país, así no podemos competir. No nos da más, hoy nos pesó, Argentina nos pasó por encima”.

Además, dio una crítica visión sobre el nivel del fútbol joven en Chile: “Hay muchísimo trabajo por delante, hay que ponerse de acuerdo realmente entre todos los actores de nuestro fútbol para sacar mejores jugadores y que puedan competir, es la realidad hoy en día”.

“Yo no me quito responsabilidad, soy el entrenador, lo tengo claro y soy el responsable de esta situación”, cerró Córdova.

Cabe destacar que el elenco nacional cerrará su participación en el torneo enfrentando a Paraguay, en un partido que se jugará el próximo viernes 2 de febrero a las 20.00 horas.