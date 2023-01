Patricio Ormazábal es despedido de la Roja Sub 20

Se acabó el ciclo de Patricio Ormazábal. El exfutbolista profesional fue despedido de la ANFP tras el fracaso que sumó al mando de la selección chilena Sub 20, que quedó fuera del hexagonal para disputar un cupo para el Mundial de Indonesia.

Durante esta mañana, Ormazábal se presentó en las oficinas de la ANFP para explicar el plan que llevó adelante en el Sudamericano. Lo escuchó atentamente Rodrigo Robles, el gerente de selecciones que le notificó que no seguirá en el cargo. También fue desvinculado Milovan Mirosevic, su ayudante, y el preparador físico, Sebastián Rojas. Poco importó el deseo de Ormazábal de querer continuar al mando del equipo Sub 20.

Lo cierto es que en el Sudamericano Sub 20 se terminó de sentenciar su suerte en la Rojita. En Colombia no resultó su plan. En cuatro jornadas, Chile cosechó esa misma cifra en unidades, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas. Ni siquiera el partido ganado a Bolivia trajo tranquilidad, eso sí. De los 360 minutos que disputó la escuadra nacional en Colombia, solo en los primeros 45′ del debut, ante Ecuador, se vio un esbozo de juego.

Pese a los malos resultados, y sus cuestionables declaraciones en la previa al certamen, como en las que aseguró que nadie de la ANFP le exigió clasificar al Mundial, Ormazábal buscaba seguir en el cargo. “Decir que uno no quisiera estar en la selección chilena es una mentira. He tenido el privilegio de estar acá, he trabajado mucho y estoy dolido por el resultado”, dijo el ahora exentrenador de la Rojita.

“Hay autocrítica, soy el entrenador, el que eligió estos jugadores y hay un grado importante de culpa en nosotros como cuerpo técnico, pero más en frío hay que darle una vuelta (…) Si hay un lugar donde quería estar era jugando esta final, es una experiencia como entrenador y un golpe durísimo en lo personal. Me siento decepcionado de lo que pasó”, reconoció.

Ormazábal arrancó su proceso el 1 de febrero de 2020 bajo el mandato de Sebastián Moreno. Ian Mac Niven, el ex gerente de la Roja, puso su nombre sobre la mesa para que encabezara el proyecto. Durante el 2022 y hasta Sudamericano, disputó 24 partidos amistosos, 10 nacionales y 14 internacionales. Incluso, se realizó una gira europea, en la que el combinado nacional se midió ante Inglaterra, Australia y Marruecos. El duelo ante los europeos ya había desnudado todas las falencias: terminó en una derrota por goleada.

La ANFP ratificó la información a través de un comunicado. “La Federación de Fútbol de Chile anuncia que el cuerpo técnico de la Selección Nacional Masculina Sub 20, liderado por Patricio Ormazábal, dejará de cumplir sus funciones a partir de este martes 31 de enero de 2023″, dice el escrito. “Agradecemos profundamente el compromiso, dedicación y entrega del Director Técnico y su equipo de trabajo, conformado por el ayudante técnico, Milovan Mirosevic, y preparador físico, Sebastián Rojas, quienes estuvieron al mando de La Roja Sub 20 desde febrero del 2020, y les desea mucho éxito en los próximos desafíos que les toque emprender”, cierra.