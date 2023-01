Patricio Ormazábal descarta renunciar tras el papelón de la Sub 20: “Decir que no quisiera estar es una mentira”

La derrota de la Roja Sub 20 ante Venezuela caló hondo. A Chile le bastaba con empatar, pero aún así no le alcanzó y terminó cayendo por la cuenta mínima ante la Vinotino. La eliminación del Sudamericano y, por ende, del Mundial de la categoría fue un fracaso rotundo.

El entrenador Patricio Ormazábal fue autocrítico tras el resultado y aseguró que desaprovecharon las opciones favorables que tenían para avanzar al hexagonal final del certamen: “Tuvimos en este partido la fatalidad del penal y después sabíamos que todo se iba a cerrar, que nos iba a costar jugar ante un buen equipo como lo es Venezuela y lamentablemente dejamos pasar la oportunidad”.

“Estamos organizándonos recién, pero claramente hay autocrítica. Yo soy el entrenador, yo soy el que elijo los jugadores y elegí estos 23, el que planifica los partidos y claramente hay un grado de culpa importante en el cuerpo técnico”, complementó.

Quiere continuar

A lo largo del torneo, la Roja tuvo un rendimiento pálido. Las expectativas eran altas en la previa, sobre todo viendo los resultados de los amistosos previos ante Brasil y Uruguay. No obstante, en cuatro duelos, los pupilos de Ormazábal únicamente sumaron una victoria y un empate, con solo dos goles a favor y cinco en contra.

Patricio Ormazabal se lamenta la eliminación de Chile a manos de Venezuela. (AP Photo/Fernando Vergara)

Esto, sumado a lo que podían realizar jugadores como Lucas Assadi, Joan Cruz y Darío Osorio. Sin embargo, ninguno de las tres figuras del combinado nacional tuvo la continuidad esperada. El primero solo fue titular en los últimos dos encuentros, aunque logró marcar el tanto en la única victoria ante Bolivia. El de Colo Colo no logró instalarse nunca en la oncena estelar y se perdió el último duelo por acumulación de tarjetas amarillas.

En tanto, el último, que asistió en las dos anotaciones marcadas, fue el más desequilibrante del equipo. Por eso llamó la atención su suplencia en el trascendental último partido. Ante esto, el estratega aseguró que “todas las decisiones que tomamos, las tomamos por lo que hacen con nosotros, no lo que hacen con sus equipos y no por lo que se especula por si pueden ir a otro equipo. Las decisiones las tomamos viendo según los rendimientos que hacen en nuestros entrenamientos y en nuestras planificaciones”.

El entrenador fue consultado por su continuidad y se mostró interesado en seguir al mando del elenco nacional: “Obvio que sí, decir que uno no quisiera estar en la selección chilena es una mentira. He tenido el privilegio de estar acá, he trabajado mucho y estoy dolido por el resultado”, señaló en conversación con ADN.