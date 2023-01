Casi anota el gol de su vida: el gran regreso del Cimbi Cuevas tras seis meses fuera por lesión

Conformidad y alegría. De esa manera se puede resumir el sentir de Cristián Cuevas luego de la victoria por tres a uno de Universidad Católica sobre Curicó Unido, partido correspondiente a la segunda fecha del torneo.

Es que el zurdo no ocultó su satisfacción tras retornar a las canchas luego de seis meses de espera. En concreto, el lateral no pisaba una cancha desde el 7 de julio del año pasado, cuando en el minuto 30 de la revancha por Copa Sudamericana ante Sao Paulo en Brasil tuvo que ser reemplazado por Daniel González luego de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, motivo por el que debió ser operado.

En ese sentido, Cimbi -que ingresó en el 77′ por César Pinares- se manifestó “contento. Estuve harto tiempo fuera y estoy feliz de volver a ayudar al equipo. Lo que más me gusta es jugar, así que estoy contento de pisar una cancha de nuevo”, comenzó diciendo el jugador del elenco universitario.

“En principio la recuperación la sentí bastante larga. No la pasé bien, pero con el pasar de los meses se me hizo más llevadero. Me sentí mucho mejor mes a mes (...)”, señaló el formado en O’Higgins de Rancagua.

“Estoy contento, feliz. Fue larga la espera pero estamos de vuelta”, agregó Cuevas, que bien pudo anotar un verdadero golazo en su regreso de no ser por la intervención del arquero Fabián Cerda: “hubiera sido maravilloso, pero con haber vuelto a jugar estoy más que pagado“, recalcando que “se viene un año largo y estoy seguro que vamos a conseguir cosas importantes”, añadió.

Por último, el jugador de La Franja dijo que “estoy contento por el equipo, que hoy trabajó harto. Curicó fue un rival duro, pero nos pudimos quedar con los tres puntos así que feliz por eso”, finalizó.

“Estoy muy feliz por la victoria y por la vuelta de Cimbi”

Otro jugador que manifestó su satisfacción por un nuevo triunfo en el certamen fue el defensa uruguayo Gary Kagelmacher, autor del segundo tanto cruzado en el minuto 88, quien dijo estar “muy contento por el gol, porque fue en un momento donde estábamos yendo a buscar el partido y estaba medio complicado”, señaló en un principio.

De ese modo, añadió que “estoy muy contento por eso, pero más que nada con la victoria y por la vuelta de ‘Cimbi’ que hace mucho que estaba fuera por una lesión grave, así que muy feliz por él también”.

Asimismo, consultado sobre el trámite del compromiso y en específico sobre el cambio de esquema aplicado durante el encuentro por el técnico Ariel Holan, el charrúa explicó que el paso de línea de cuatro a línea de tres en defensa “es algo que estamos entrenando y que capaz cuesta un poco porque necesita más tiempo de trabajo. Con la otra alineación ya estamos jugando hace bastante tiempo con los mismos jugadores, pero creo que hay que ser flexibles con las dos alineaciones porque nos van a servir para enfrentar a otro tipo de rivales que tengamos”, sentenció.

En ese sentido, Kagelmacher agregó que “creo es muy importante tener las dos variantes y además mientras más jugadores puedan jugar y aportar, mejor para nosotros”, cerró al respecto.