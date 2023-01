La U rechaza la oferta del Milan por Darío Osorio

Darío Osorio se queda en Universidad de Chile. Al menos por ahora. Los azules rechazaron la propuesta del Milan por su jugador más prometedor. Los italianos, últimos campeones de la Serie A, habían arremetido con una propuesta que parecía contundente para llevarse al oriundo de Hijuelas: US$ 6,6 millones por el 80 por ciento de sus derechos económicos. Incluso habían propuesto el mecanismo de pago a través de un documento rubricado por Paolo Maldini. Sin embargo, Azul Azul optó por mantenerlo en el club.

Hay dos factores que explican el fracaso en las negociaciones. El primero está relacionado con la intención del club estudiantil de seguir potenciando al jugador para buscar que se consolide en la U antes de dar el salto a Europa, donde creen que llegará indefectiblemente, lo que puede aumentar considerablemente su cotización. En el CDA existe, además, la convicción de que la sociedad que conforma con Lucas Assadi, el otro gran proyecto estudiantil, puede devolverles la felicidad que han perdido en las últimas temporadas.

El otro está relacionado con el cobro de comisiones vinculadas a la operación. En los últimos días habían surgido versiones respecto de desencuentros entre los agentes vinculados al traspaso, lo que entorpeció las tratativas.

Darío Osorio festeja después de anotarle a Curicó Unido (Foto: Agenciauno)

Diferencias económicas

A comienzos de esta jornada, ya habían surgido antecedentes respecto del fracaso en la operación. La prensa italiana sostenía que el monto que habían ofrecido los rojinegros era insuficiente para convencer a los estudiantiles. “Osorio creo que ya no se hace. La calificación de los jugadores ha crecido exponencialmente. Los 5 millones que ofrece el Milán, con un 25% en reventa, ya no alcanzan. Ya se habla de doble. La sensación es que el Milan no puede fichar al jugador”, sostenía Gianluca Di Marzio, periodista especializado en el mercado de fichajes, a través de la cadena Sky.

“Sin embargo, no tengo ganas de decir que el mercado de Milán está cerrado, creo están con los ojos bien abiertos ante posibles oportunidades de última hora”, agregaba el periodista italiano, a modo de reflexión.

El cierre del libro de pases en el mercado italiano está programado para hoy a la medianoche local.