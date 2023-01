Ormazábal, en el paredón: la lista de errores que sentencian su proceso tras el fracaso de la Roja Sub 20

La selección chilena sufre. Todas las expectativas que había en la escuadra de Patricio Ormazábal se desmoronaron en solo nueve días. La esperanza depositada en una generación prometedora se esfuma tras la eliminación en la fase de grupos del Sudamericano Sub 20. El principal apuntado es el entrenador, quien no continuará en el cargo, pese a confirmar que su intención era seguir sumando experiencias en Quilín. “Decir que uno no quisiera estar en la selección chilena es una mentira. He tenido el privilegio de estar acá, he trabajado mucho y estoy dolido por el resultado”, señaló.

Lo cierto es que Patricio Ormazábal deberá dar explicaciones. El gerente de Selecciones, Rodrigo Robles, lo espera este lunes en la ANFP. El exfutbolista deberá justificar cada uno de los pasos que dio en Colombia. Más cuando su proceso arrancó el 1 de febrero de 2020 bajo el mandato de Sebastián Moreno. Ian Mac Niven, el ex gerente de la Roja, puso su nombre sobre la mesa para que encabezara el proyecto, junto a Sebastián Rojas, como preparador físico, y Sebastián Miranda como ayudante técnico. Este último terminó yéndose a Universidad de Chile, en abril de 2022. En su reemplazo asumió el histórico cruzado Milovan Mirosevic.

En la ANFP, más allá de las explicaciones que escucharán, ya dan por sentenciado el proceso de Ormazábal. Según información recabada por El Deportivo, al exfutbolista se le cumplieron todas las exigencias que realizó durante el proceso. Durante el 2022 y hasta Sudamericano, la Roja Sub 20 disputó 24 partidos amistosos, 10 nacionales y 14 internacionales. Incluso, se realizó una gira europea, en la que el combinado nacional se midió ante Inglaterra, Australia y Marruecos. El duelo ante los europeos ya había desnudado todas las falencias: terminó en una derrota por goleada.

En Colombia, sin embargo, nada dio resultado. En cuatro jornadas, la Rojita cosechó esa misma cifra en unidades, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas. Ni siquiera el partido ganado trajo tranquilidad, eso sí. De los 360 minutos que disputó la escuadra nacional en Colombia, solo en los primeros 45′ del debut, ante Ecuador, se vio un esbozo de juego. Chile apostaba al talento de Darío Osorio y aprovechaba los espacios que dejaba el rival.

De ahí en adelante, todo fue negativo. El cuerpo técnico jamás dio con una oncena consolidada. Se transmitían dudas. A la ausencia de nombres que parecían fijos en la antesala, se le sumaba la utilización de algunos futbolistas en puestos que, evidentemente, no les acomodaban. Por ejemplo, ante Bolivia, Manuel Lolas actuó como lateral derecho. El juvenil de Rangers de Talca ha jugado siempre como puntero. Incluso llegó a declarar que la marca no es su fuerte. Además, entre las decisiones que tienen cuestionado al entrenador, se apunta el no haber considerado a los colocolinos Daniel Gutiérrez y a Jordhy Thompson, dos jugadores que fueron fijos durante la preparación para el Sudamericano. De hecho, Gutiérrez fue hasta capitán.

Poca experiencia y una nómina discutida

Antes de su arribo a la selección chilena, Ormazábal tenía experiencia como entrenador de Magallanes, donde cosechó un pobre 27 por ciento de rendimiento, y muchos años en las divisiones inferiores de Universidad Católica. Además, un breve interinato de dos partidos en el primer equipo de la UC, a fines de 2014, luego del despido de Julio César Falcioni. También fue ayudante de Beñat San José y Gustavo Quinteros en San Carlos de Apoquindo.

El exvolante firmó su contrato a inicios de 2020. Relevaba a Héctor Robles, otro entrenador que fracasó en su período en la selección juvenil. Tras un año con el puesto vacante, la ANFP confirmaba al curicano como el nuevo estratega de la Rojita. El proceso tenía como objetivo más próximo el Sudamericano Sub 20 que estaba programado el verano de 2021. Al igual que el Mundial de la categoría previsto para ese año, fue suspendido por la pandemia de Covid-19.

De esta manera, el grueso de su trabajo se realizó en 2022, preparando el certamen de Colombia. A lo largo del año, Ormazábal se encargó de conformar una base que parecía inamovible. Entre los nombres que figuraban y luego se ausentaron de la nómina final están Bastián Roco, Daniel Gutiérrez y Jordhy Thompson. El caso más llamativo fue el del zaguero de Huachipato, al ser el futbolista con más minutos en Primera División.

En los amistosos que jugó la Rojita el año pasado hubo resultados dispares. Queda la imagen de los buenos triunfos sobre Brasil en noviembre. Sin embargo, también hubo otros momentos en que se notaba una desconexión en el equipo y mucha dependencia de la individualidad de Darío Osorio. Sucedió, por ejemplo, en la Costa Cálida Supercup, donde Chile se midió ante potencias europeas y sufrió.

Figuras en la banca y pocas ideas

Cuando se reveló la formación de Chile para jugar ante Ecuador en el debut, la ausencia de Lucas Assadi entre los titulares sorprendió. El jugador de Universidad de Chile era uno de los que generaba entusiasmo en la hinchada. Gran parte de la esperanza estaba puesta en su conexión Darío Osorio.

La dupla pudo verse recién en el tercer encuentro, contra Bolivia. En la fecha 1 alcanzaron a compartir cancha, pero con el jugador pretendido por el Milan extenuado. Ante Uruguay, el puentealtino reemplazó al de oriundo de Hijuelas. Fue uno de los momentos más polémicos del Sudamericano. No por el cambio en sí, ya que la Rojita caía por 3-0 a esa altura, sino por la explicación de Ormazábal. “Los jugadores son niños, por más que uno crea que son hombres, y uno como entrenador debe protegerlos”, decía.

Las explicaciones no convencían. El rendimiento del seleccionado volvía insostenibles las decisiones del cuerpo técnico. De acuerdo a lo indagado por El Deportivo, era la opinión de Milovan Mirosevic la que pesaba a la hora de no juntarlos. La palabra del ayudante de Ormazábal valía mucho para él. Ante Bolivia, urgidos por el triunfo, aparecieron como titulares. De hecho, fue una jugada entre ambos la que decantó en el único tanto del encuentro.

Pero la sorpresa mayúscula llegó el día de la definición. Justo cuando el Milan lo visualiza como su próximo refuerzo, Osorio fue relegado al banco de suplentes. En un partido pálido, como todo lo exhibido por la Roja Sub 20 en las últimas dos semanas, Venezuela se impuso por la mínima y sacó a Chile del camino.

Apostando a la individualidad, con jugadores fuera de posición y extrañas decisiones técnicas, la Selección culmina uno de sus fracasos más resonantes a nivel juvenil. En la ANFP hay preocupación. Más bien, decepción. En Quilín ven poco factible que el técnico continúe. Se trata del primer golpe para el segundo período de Pablo Milad, quien ha respaldado seguidamente el trabajo de Ormazábal.