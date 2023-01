La dura crítica contra Arturo Vidal en Brasil: “Es un ex jugador activo; no le queda nada por entregar”

El comienzo de la temporada 2023 no fue el mejor para el Flamengo. En el marco de la Supercopa de Brasil el Mengao terminó cayendo por 4-3 contra el Palmeiras en el inicio de la temporada. Un resultado que fue opaco tanto para Arturo Vidal como para Erick Pulgar.

Claro que en el balance, el Rey fue el que se terminó llevando las críticas más duras. Así el periodista Renato Maurício Prado comentó en el canal de Youtube Ilan y Renato que el nivel del seleccionado nacional está bajo e incluso aventuró que no debería seguir en el equipo.

“El banquillo de Flamengo es débil. Al final de la primera parte pensé en quién podría poner Vitor Pereira para cambiar el juego. No hay nadie”, apuntó, considerando que Vidal era una de las alternativas para el duelo y terminó ingresando en los 80′.

De todas maneras, el periodista brasileño no lo ve en su mejor nivel, y lanzó que “Vidal es un ex jugador activo. No le queda nada por entregar”. Además añadió más adelante que “Flamengo tiene que deshacerse de él”.

Por otro lado, en la comparación entre chilenos, colocó a Erick Pulgar como una opción para que el técnico del equipo lo tenga más considerado. “Vitor Pereira puso a Vidal en el campo y dejó a Pulgar en el banquillo”.

Claro que Vidal no fue el único en recibir críticas. También tuvo palabras para Everton Cebolinha. “Él no lo va a resolver. Para mí, se parece cada vez más a Luan. Tuvo una buena temporada, pero eso es todo”

Otro de jugadores que vio en bajo nivel fue David Luiz. “Estuvo muy mal hoy. Endrick tomó un regate que pensé que le rompería la columna. Fabrício Bruno tiene que convertirse en titular, ya que es más joven y más rápido”, expresó.

Por último, terminó haciendo un llamado a los dirigentes del club para que busquen nuevos jugadores que le permitan a Flamengo seguir en lo más alto. “El elenco no es tan bueno como creen. Necesita ajustes, pero también nuevos jugadores. A ver si se mueve el tablero”, cerró.

Ahora Flamengo deberá prepararse para enfrentar el Mundial de Clubes que se desarrollará en Marruecos a partir del miércoles. En esta instancia el Mengao espera rival para enfrentar una de las semifinales el martes 7 de febrero que saldrá del ganador entre el Wydad marroquí y el Al-Hilal de Arabia Saudita.