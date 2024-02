Análisis, consejos y quejas: Ricardo Gareca cita a Nicolás Córdova a Juan Pinto Durán tras el fracaso de la Roja en el Preolímpico

La Roja Sub 23 cumplió un decepcionante desempeño en el Sudamericano de la categoría. Las ilusiones de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 se desvanecieron rápidamente. El cómputo final deja dos derrotas (ante Perú y una abultada goleada con Argentina) y dos triunfos (sobre Uruguay y Paraguay). No alcanzó ni siquiera para meterse en la ronda final para buscar pasajes a Europa.

La imagen del equipo no fue la idónea y estuvo lejos de lo esperado. No obstante, a pesar del momento que vive la Selección, el nuevo proceso liderado por Ricardo Gareca genera ilusión. Las expectativas están puestas en el Tigre, que buscará la ansiada clasificación al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El estratega ya anticipó que su único objetivo es meterse en la máxima cita, el que asume con responsabilidad. Para esto aseguró que su enfoque solo será en el combinado absoluto y que no buscará necesariamente el recambio generacional, apuntando principalmente a la “acumulación de méritos”.

Su discurso, sin embargo, apunta a realizar la transición de jugadores que vea preparados para dar el salto al combinado máximo. Por lo mismo, citó y se reunió este lunes con Nicolás Córdova en Juan Pinto Durán. El Tigre, quien trabajó el sábado y domingo en el búnker de Macul, quería escuchar personalmente el análisis del DT.

En la cita, el exentrenador de Perú le pidió un detalle de todos los futbolistas que participaron en Venezuela, con el fin de poder tener una idea de los jugadores que podría llegar a considerar en las Eliminatorias. Córdova le habló del desempeño general de los futbolistas, sin entrar en mucho detalle. Se comprometió a realizar un elaborado informe, que será entregado durante los próximos días y que le servirá pensando en la nómina de futbolistas que citará para el amistoso frente a Francia, en París. Más allá del fracaso en Venezuela, su futuro no está en duda: continuará trabajando en la Roja. En Quilín repiten una y otra vez que dentro de sus funciones principales está desarrollar el proyecto que busca potenciar al fútbol joven.

Gareca comandará el nuevo proceso de la Roja. Foto: Pepe Alvujar / Comunicaciones FFCh

Balance y cambio de paradigma

A pesar de no estar enfocado en el siempre pedido recambio, el Preolímpico significará un importante balance para Gareca. Desde la ANFP entregarán una importante evaluación para el Tigre. El informe no solo indica el desarrollo de los futbolistas más destacados del certamen, sino que también marca la pauta con respecto a otros aspectos, como el disciplinario y el físico.

Esto último es un punto importante, pues se cambió un paradigma en las selecciones con respecto a los niveles que deben presentar para la competencia (peso, niveles de consumo de oxígeno, pliegues). El caso de Marcelo Morales es el ejemplo gráfico. El lateral de la U fue descartado de la nómina al no cumplir con el índice de masa corporal establecido por el cuerpo técnico. “El 35% de los jugadores estaba fuera de los rangos mínimos para poder competir en la medición antes de Año Nuevo y eso no puede ser. Al primer día de entrenamiento, el 50% de los jugadores llegó deshidratado (...). Yo necesito ir con la gente que esté a disposición. La buena noticia es que los demás se pusieron en condiciones y lamentablemente le tocó a el, pero esto es fútbol profesional”, indicó Córdova en su momento.

Al DT de la Sub 23, sin embargo, le comunicaron la molestia que expresaron algunos clubes previo y durante el Preolímpico. No fue Gareca el que transmitió el mensaje, pero sí desde la parte gerencial. Córdova no tuvo ningún tapujo para criticar la preparación física de los jugadores, en un dardo que iba directo a los elencos del fútbol chileno. “Hay que subir el estándar físico de nuestro país, así no podemos competir. No nos da más, hoy nos pesó, Argentina nos pasó por encima. Hay muchísimo trabajo por delante y no tiene que ver con el entrenador de turno. Debemos ponernos de acuerdo para poder volver a competir. Yo me pongo al frente como responsable de esta situación”, dijo.

Córdova, dentro de su carpeta, consignará que hubo entrenamientos abiertos a unos 70 profesionales y entrenadores de fútbol chileno, que pudieron asistir a Juan Pinto Durán para presenciarlos. Además, entregará detalles de las falencias de Chile, principalmente en sus derrotas ante Perú y Argentina. Con los incaicos faltó desarrollar el modelo de juego. A pesar de que se jugó mayoritariamente en el campo rival, no se lograron materializar las oportunidades claras de gol que se crearon. Este duelo se ve como bisagra en la no clasificación a la segunda ronda, puesto que con los transandinos era esperable una derrota, sobre todo teniendo en cuenta la historia.

Con los Albicelestes hubo un primer tiempo competitivo, pero se asume como autocrítica haber repetido la oncena con Uruguay luego del esfuerzo físico. “La realidad es que la clasificación no se pierde con Argentina, fue a la luz de los hechos ante un rival que fue dominado (en el primer partido) y no pudimos capitalizar las ocasiones que nos creamos. Es algo parecido a lo del primer tiempo de hoy”, indicó Córdova tras el cierre del certamen.

En los triunfos también hubo análisis. Con los charrúas, por ejemplo, se vio un equipo a buen nivel, tanto individual como colectivo. Hubo convencimiento de los jugadores en el plan de juego, que se centró en el orden defensivo y en transiciones ofensivas muy rápidas. Esto debido a las características de los jugadores rivales y la idea de juego de Marcelo Bielsa. Mientras que el duelo de Paraguay está fuera de consideración debido al contexto.

La Roja Sub 23 cerró el Preolímpico con un triunfo ante Paraguay. FOTO: CONMEBOL

Jugadores destacados

La frustración de la eliminación fue materializada por el propio Córdova, no obstante, aseguró que es un proceso que permitirá un buen análisis para el futuro de la Roja: “Estoy muy amargado porque no clasificamos, pero este proceso que encabezo está recién partiendo. Al margen de eso, este torneo deja una base para seguir trabajando”, indicó el estratega luego del triunfo ante Paraguay en la última jornada.

“Hay muchachos que tienen capacidades para estar más arriba, eso lo determinará el tiempo, pero los márgenes de mejora están”, aseguró Córdova. Algunos de estos futbolistas ya forman parte recurrente de las nóminas de la selección absoluta, como Vicente Pizarro, César Pérez y Alexander Aravena. Todos ya debutaron con la mayor y son opciones reales para el presente.

Por otra parte, hay algunos que pueden ser opciones en un futuro a corto o mediano plazo. El más destacado fue Vicente Reyes, que entregó seguridad, presencia y muy buen juego de pies. Además, se destacó su profesionalidad. El portero del Norwich, que tiene como referente a Claudio Bravo, ha participado en todos los procesos juveniles y ya se encuentra en el fútbol europeo, lo que le entrega réditos para ser, por lo menos, el tercer arquero en Eliminatorias y Copa América.

La dupla de zagueros de Unión Española también fue bien valorada. Valentín Vidal fue la sorpresa porque no ha jugado tantos minutos con los hispanos y cumplió sobre las expectativas. Destacó en su juego aéreo, en su buen primer pase para la salida y en los duelos individuales. La otra figura del equipo fue Jonathan Villagra, que ratificó su nivel mostrado en su club y en los Juegos Panamericanos, lo que lo llevó a ya haber sido nominado para la fecha ante Ecuador.

Damián Pizarro es considerado como un futbolista que debe estar constantemente en la selección absoluta. En casi dos meses con la Roja, el delantero reemplazó tres kilogramos de grasa por masa muscular. Se encuentra en su peso ideal, destacando su fuerza, lo que le permitió sacar ventajas con su físico, rapidez y potencia. Lucas Cepeda, en tanto, fue ponderado por su versatilidad. También es veloz y potente, además de tener buen remate y poder cumplir en varias posiciones de la banda izquierda.

La tarea para la casa es para dos jugadores, que aún así son bien considerados. Gonzalo Tapia tuvo un buen Preolímpico y se espera que esta temporada se consolide como titular en Universidad Católica. Esto lo podría llevar a ser tenido en cuenta para la Selección, pero primero debe retomar el nivel en su club y ser regular.

Lucas Assadi está muy bien visto por su técnica y habilidad en el mano a mano. No obstante, también debe mantener un rendimiento más parejo para que comience a formar parte del universo de jugadores seleccionables. Debe ser titular en la U durante el 2024 y conseguir actuaciones regulares para esperar un llamado para la Copa América 2024.

Finalmente, Se destaca la presencia de jugadores categoría Sub 20 (2005). Pizarro acudió al torneo, pero futbolistas como el meta Ignacio Sáez (Universidad de Chile) y el atacante Leandro Hernández (Colo Colo) también fueron parte del proceso.