Nicolás Córdova golpea la mesa y borra a exjoya de la U del Preolímpico Sub 23

Este domingo, cerca de la Navidad, la página oficial de la Seleccción Chilena publicó un comunicado que pasó prácticamente inadvertido. El cuerpo técnico de la Roja Sub 23, comandada por Nicolás Córdova, desconvocó a Luis Rojas, ex jugador de Universidad de Chile y actual futbolista del Crotone de Italia, de la convocatoria de futbolistas que se prepara el Preolímpico Sub 23 que se jugará desde el 20 de enero al 11 de febrero, en Venezuela.

“La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el jugador Luis Rojas Zamora ha sido desconvocado de la Selección Chilena Sub 23 que se preparara para el Torneo Conmebol Preolímpico Venezuela 2024″, dice el escrito.

Lo cierto es que la salida del volante que pertenece a los registros del Crotone no fue por lesión, ni menos por algún problema familiar. Según información recabada por El Deportivo, el jugador fue borrado por Nicolás Córdova por no presentarse este fin de semana a entrenar en Juan Pinto Durán.

Cabe recordar que los entrenamientos de la Sub 23 arrancaron la semana pasada. El DT realizó una evaluación personalizada de cada futbolista, en su idea de desarrollar planes individuales para nivelar a los que venían con menos rodaje. En ese sentido, Córdova determinó en forma conjunta con el jugador que debía someterse a trabajos extras para mejorar, por lo que le diseñó un trabajo para que este sábado 24 y domingo 25 de diciembre trabajase bajo las órdenes del preparador físico, Ricardo Madariaga.

El sábado, sin embargo, Rojas no se presentó a entrenar. Y solo dio excusas durante la tarde, al acusar problemas estomacales que le impidieron sumarse a la práctica personalizada que la Roja había programado. “No contestó en toda la mañana. Recién en la tarde dijo que estaba enfermo”, dicen desde Juan Pinto Durán.

Lo cierto es que el poco compromiso molestó a Nicolás Córdova. El DT pidió borrarlo de inmediato, sin ningún otro tipo de justificación. Por lo mismo, lo sacó de la lista de futbolistas y exigió que se le informara al Crotone, el dueño de su pase, la falta cometida por el futbolista. El actual estratega, de paso, dio una potente señal al plantel de cara al compromiso que exigirá en la Sub 23.

Luis Rojas, el padre del jugador, explicó lo sucedido. “Es efectivo que Luis se sintió mal y no avisó. Él pidió un trabajo extra y no cumplió con la gente de la Selección. Yo siempre le he dicho que tiene que ser responsabile, no faltarle el respeto a nadie. Se habían programado entrenamientos y no fue. Eso no no corresponde. La falta de Luis fue no avisar, eso es efectivo. Pero también es cierto que estaba con vómitos y diarrea”, cierra.

Cabe recordar, que Luis Rojas comenzó a sumar apariciones en la Roja bajo las órdenes de Eduardo Berizzo. En abril de 2023, el jugador que en ese tiempo defendía al Pro Vercelli de la Serie C de Italia, apareció en Juan Pinto Durán en uno de los microciclos que apuntaban al Preolímpico. En esa oportunidad, el volante no escondió su emoción por defender a la Roja.

“Estoy jugando regularmente, es un buen momento muy bueno para mi, me siento con mucha confianza en lo personal y llegar a una nómina como esta, con jugadores con buen nivel que lo están haciendo de la mejor manera en sus clubes, es lo mejor a lo que pude haber llegado”, manifestó en aquella oportunidad.