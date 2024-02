Gamadiel García expone los argumentos de los cuatro capitanes que se opusieron al paro del Sifup

El fútbol chileno confirmó que se va a paro. La polémica medida del Consejo de Presidentes de la ANFP de permitir seis extranjeros en cancha desató una guerra interna y los capitanes de los clubes de Primera División aprobaron no jugar el campeonato en caso que de la medida no sea revocada.

Una medida que promovía el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) y que tuvo mayoría en la sesión extraordinaria realizada el día martes vía Zoom. Eso sí, no todos estuvieron a favor de paralizar el arranque del Campeonato Nacional. Además de la ausencia del líder de Melipilla en la reunión, cuatro capitanes se opusieron a la propuesta. Los de Universidad de Chile, Coquimbo Unido, Ñublense y Unión La Calera.

Los motivos de este rechazo fueron expuestos por Gamadiel García, presidente del Sifup, quien explicó porqué la postura de esos cuatro capitanes. “La argumentación para votar en contra fue que querían jugar, que se habían preparado para eso, pero no es algo válido cuando ven que hay un negocio desmedido, que los jugadores no encuentran club si no tienen un representante x”, mencionó en conversación con Radio ADN.

“Dijeron que se estaban preparando para jugar, que estaban listos para comenzar, ese fue su argumento. Yo también quiero eso, pero necesitamos respaldo para que se le cumpla a todos los jugadores. Sus ganas contrastan con que las cosas no están bien, ese argumento no es válido y por ello la mayoría votó en contra”, fue otro de los comentarios del exfutbolista.

Finalmente, sobre el mismo tema, reafirmó su postura sobre el complejo momento que vive el fútbol chileno. “Me preocupa ver que hay equipos con dirigentes que han pasado por 4 o 5 equipos y que mantienen vínculos con esos antiguos equipos. Cada vez es más difícil que un jugador encuentre club si no tiene un representante x”, expuso.

García de momento es claro con la postura. Si no cambia la polémica regla, no se jugará la primera fecha del Campeonato Nacional, programada inicialmente para el fin de semana del 17 de febrero. De momento, solo está confirmada la Supercopa que se disputa este domingo entre Colo Colo y Huachipato.