La emotiva despedida de Fernando González al expresidente Sebastián Piñera

Fernando González se sumó a Alexis Sánchez en el listado de celebridades del deporte que dedicaron sentidas palabras al fallecido expresidente Sebastián Piñera, quien perdió la vida en un accidente aéreo en el lago Ranco la tarde del martes.

El Bombardero de La Reina, le dedicó un posteo en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto en la que aparece saludando al exmandatario y a su esposa Cecilia Morel, durante un acto en el Palacio de la Moneda.

“QEPD. Mucha fuerza y paz a la familia Piñera Morel”, escribió el extenista, acompañando su frase con dos corazones, en señal de luto por la abrupta partida del exgobernante de Chile entre 2010 y 2014 y entre 2018 y 2022.

Relación cercana

Sebastián Piñera siempre tuvo un vínculo estrecho con el deporte y también con el tenis. Por ejemplo, en Atenas 2004, cuando Nicolás Massú y Fernando González hicieron historia, dándole al país las primeras medallas de oro olímpicas de su historia, el exmandatario estuvo presente.

Justamente, en esa condición de fanático, el entonces empresario se albergó en el crucero Queen Mary II. No lo hizo solo, pues compartió habitación con su amigo Roberto Ossandón, hermano del senador Manuel José Ossandón. Desde ahí se las ingeniaron para presenciar la gesta en la capital griega.

“Sebastián me invitó a alojar al Queen Mary, nos quedamos ahí porque no había capacidad hotelera. Él me invitó hasta Madrid y yo tenía que conseguirme las entradas y el pasaje a Atenas. Allá llegué el día antes de la final de dobles, y me tuve que conseguir tickets en el mercado negro; Piñera tenía un pase especial”, relata el ex tenista, quien agrega que en “el barco nos encontramos con el equipo de básquetbol estadounidense y nos sacamos fotos”, relató Ossandón a El Deportivo en 2014.

Luego, durante la segunda administración de Piñera, Fernando González formó parte del directorio de la Corporación Santiago 2023, a la que renunciaría al momento de asumir el actual gobierno.