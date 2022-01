Columna de Usain Bolt: En Pekín mi vida cambió por completo

Vengo de Jamaica, por lo que no tengo experiencia en deportes de invierno. No me gusta el frío, prefiero el calor. Aparte del atletismo, los únicos deportes que he practicado son el críquet y algo de fútbol. No me suelen llamar la atención los Juegos Olímpicos de Invierno, pero no pienso perderme Beijing 2022 el mes próximo.

En Pekín mi vida cambió por completo. Aún recuerdo los detalles de cada una de mis grandes carreras. Siempre tendré a Pekín en mi corazón, es donde empezó todo. Esos Juegos Olímpicos de 2008 me cambiaron la vida en menos de 30 segundos. El público y la energía que había en 2008 en el estadio Nido de Pájaro eran brutales.

Usain Bolt en la pista del estadio Nido de Pájaro, en los JJ.OO Pekín 2008. Foto: AFP

No sé cuántos jamaicanos competirán en Pekín el próximo mes, pero sí sé cómo se sentirán. No hay nada como entrar en el estadio olímpico y sentir la energía del público.

Hace muchos años, el equipo jamaicano de bobsleigh se hizo famoso por la película Elegidos para el triunfo (Cool runnings, en inglés), que inspiró a muchas personas. En los últimos Juegos Olímpicos de Invierno tuvimos nuestro primer equipo de bobsleigh femenino. Me encantó que llamaran a su trineo «Mr Cool Bolt».

Me hubiese encantado que los aficionados de todo el mundo pudieran asistir a los Juegos de 2022.

Por desgracia, el público extranjero no podrá acudir a Beijing 2022, pero pienso que lo más importante es que los Juegos Olímpicos sigan adelante. Los atletas han estado entrenando muchos años y en circunstancias difíciles durante la pandemia. Todos ellos se han ganado su momento de protagonismo. Me pasó lo mismo con Tokio: había planeado ir para ver cómo era asistir a los Juegos Olímpicos como espectador en lugar de como competidor.

Cuando veo deportes de invierno, prefiero los de velocidad, como el esquí alpino, el snowboard y, por supuesto, el bobsleigh y su equipo jamaicano. Evidentemente, no estaré en Pekín, pero tengo muchas ganas de volver a ver el Nido de Pájaro lleno de atletas y aficionados.

A decir verdad, ahora estoy centrado en ser un buen padre y apoyar el atletismo de diferentes maneras. No echo de menos correr y mucho menos, entrenar. Lo que sí echo de menos es sentir la energía de los espectadores.

Envidio a los atletas que sentirán esa energía en Pekín. Les deseo lo mejor.