“Los directivos creen que los jugadores emblemáticos pueden ser conflictivos”: el debate que abre el retorno de Arturo Vidal a Colo Colo

Luego de una extensa e intermitente negociación, Arturo Vidal pudo ser presentado en Colo Colo. Hoy, frente a Huachipato, irá por la Supercopa, en lo que podría marcar su primer título en la vuelta al fútbol chileno. Con el regreso del futbolista nacional más ganador en la historia, se abrió el debate sobre qué puede ganar el campeonato nacional con la vuelta de jugadores consagrados y con una extensa carrera en el extranjero. En ese sentido, históricos de la Primera División chilena entregaron a El Deportivo su opinión al respecto.

Osvaldo Hurtado puso el regreso del King en lo más alto: “Están todos en el mismo nivel, todos con carrera exitosa, Marcelo (Salas), Iván (Zamorano), ni hablar Don Elías (Figueroa). Son regresos importantes, ojalá que sirvan también de motivación para las generaciones que vienen, de verlo bien, en plenitud y poder contagiar, ya que falta tener referentes en nuestro fútbol que está bastante pobre”.

Campeonato mediocre

Si hay algo en lo que prácticamente todos coinciden, es que al menos en su estructura base, el fútbol chileno desde hace tiempo se encuentra pasando por una crisis que hoy lo tienen como una de las peores ligas de Sudamérica.

El ex Universidad de Chile Víctor Hugo Castañeda espera que el regreso de jugadores como Arturo Vidal o Marcelo Díaz “ayude a que el fútbol estructuralmente vuelva a una cuestión más seria, más profesional y no pase lo que está pasando últimamente, que se suspenden partidos, que no saben cuándo se van a jugar, que en las divisiones menores no lleguen los árbitros a dirigir los partidos, es algo que ellos no tienen que ver, pero sí espero que la llegada de ellos sirva para que el fútbol tome un profesionalismo que por lo menos estos últimos dos o tres años no ha mostrado”.

Por su parte, Fabián Estay valoró el regreso de Vidal a un torneo que actualmente “está detenido, que ha retrocedido en cuanto a la manera de manejarse y enfrentar las competencias internacionales. Los equipos ya prácticamente compiten muy poco, tienen muy poco presupuesto, ya sabemos el tema de los representantes que están involucrados en los equipos y el conflicto de intereses que hay”.

Fernando Astengo coincide con sus compañeros de profesión, pero le quita responsabilidades. “Arturo es muy importante, tremendo jugador, de los mejores de la historia, pero él no tiene que hacerse cargo de que el fútbol chileno levante. Es un jugador que se incorporó a un club, jugador muy importante y mediático, él no se puede hacer cargo de que el fútbol chileno levante, debe levantar por sí solo”.

Generación Dorada

Fabián Estay también reparte críticas a la dirigencia. El exvolante asegura que el retorno de los jugadores de la Generación Dorada genera incomodidad entre los directivos. “Los directivos creen que los jugadores emblemáticos pueden ser conflictivos porque te dicen las verdades en la cara, uno de repente no está en el día a día pero tanto Claudio (Bravo) como Arturo han sido lapidarios en muchos aspectos”. Esto último, principalmente porque “no quieren tener jugadores activos que sean voceros o puedan ser asesores en muchos aspectos”.

FOTO: AGENCIA UNO

Por su parte, Jorge Aravena criticó los cuestionamientos a la edad que se le han hecho al ex Bayern Múnich y con la que podrían llegar los demás campeones de América. “Llegan extranjeros de 37, 38 ó 40 años y estamos cuestionando que llegue un chileno que ha sido triunfador en Europa y en la selección chilena. Me parece bien que vengan jugadores chilenos que han hecho trayectoria en Europa y que vengan a terminar sus carreras en Chile, versus los extranjeros que llegan mediocres y algunos de muchísima edad (...) Entre que lleguen jugadores chilenos que han hecho historia en el extranjero a que lleguen jugadores extranjeros sin ningún prestigio mayor a jugar a Chile, yo prefiero que lleguen los chilenos”, aseveró.

Su aporte al torneo

Fabián Estay considera que la llegada del campeón de América, sumado a un trabajo de fondo, servirá para volver a potenciar al Cacique. “Le da un renombre diferente a que esté Arturo Vidal en Colo Colo, que pueda competir en Copa Libertadores y que un tipo tan ganador y comprometido como él nuevamente regrese a su casa es un plus muy importante, por lo menos es un imán en el sentido de que la gente vaya al estadio”.

Para Fernando Astengo, la llegada de Arturo Vidal al estadio Monumental podría hacer el Torneo Nacional mucho más atractivo: “Tener un jugador que ha tenido un recorrido sumamente importante, probablemente el recorrido más importante que ha tenido un jugador chileno en la historia, va a ser atractivo ver cómo se desarrolla su vuelta a Colo Colo y a un torneo que es completamente distinto a los que ha estado jugando en los últimos años”.

FOTO: AGENCIA UNO

Osvaldo Hurtado también se refirió al mayor atractivo que generan estos tipos de jugadores. “No sé si estos generen atención desde afuera, pero ojalá generen atención desde dentro, de los jóvenes, porque sin duda que va a ser un aporte y te despierta interés altiro. El Chelo Díaz en la U y Arturo en Colo Colo. No sé cuándo es el clásico, pero ya es un partido más interesante que años anteriores. Imagínate llegan en buenas condiciones, con toda la experiencia pueden traer cosas positivas”.

Sobre eso mismo tuvo palabras Rodrigo Goldberg, principalmente porque con la llegada de Vidal a Chile, la atención mediática del torneo podría aumentar. “Yo creo que a la competencia le hace muy bien, en términos de visibilidad. Primero por el tema competitivo. No es el mismo de la Juventus o del Bayern, pero es alguien que todavía está a nivel competitivo”, sentenció el Polaco.