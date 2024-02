La furia de Arturo Vidal por el precio de las entradas de la Supercopa: “Se aprovechan porque llegué yo, como si me dieran plata”

Colo Colo y Huachipato abren este domingo de forma oficial una nueva temporada en el fútbol chileno. Los acereros, campeones de la Primera División 2023, y los albos, monarcas de la última Copa Chile, se enfrentarán en la Supercopa, la que se realizará en el Estadio Nacional. Por lo mismo, varios de sus protagonistas ya palpitan este encuentro. Uno de ellos es Arturo Vidal, quien jugará su primer partido oficial tras su retorno a los albos.

“Ganamos a estadio lleno, la primera copa del King, si Dios quiere”, dijo el mediocampista de 36 años en sus ya habituales transmisiones por la plataforma de Twitch.

“Se aprovechan porque llegué yo”

Eso sí, Vidal mostró su molestia cuando un usuario de esta plataforma le hizo saber el precio de las entradas para el encuentro. Cabe señalar que la más barata alcanza los 16 mil pesos. La reacción del jugador al enterarse fue de completa incredulidad. “¿A cuánto están las entradas? Deberían ser baratas. ¡16 lucas una galería! Cómo tan cara la entrada”, dijo.

Tras esto, el exjugador del Athletico Paranaense lanzó sus dardos contra la ANFP, organizadores del evento: “No me había dado cuenta que están tan caras, los huevones desubicados. Pero no es Colo Colo el dueño del partido, es de la ANFP“. Incluso dijo que desde Quilín se están aprovechando de su retorno al fútbol nacional: “Por qué no ponen las entradas a un precio bien. ¿El año pasado cuánto valían las entradas de Supercopa? Se aprovechan porque llegué yo, como si me dieran plata”.

FOTO: AGENCIA UNO

“No deben subir las entradas, deben seguir al mismo precio. Terrible. Pero el domingo vamos a dar espectáculo, va a ser así mi gente. Ojalá haga mi primer gol”, cerró.

Cabe consignar que el mencionado duelo entre Colo Colo y Huachipato está pactado para las 19.00 horas de este domingo. En tanto, el inicio del Campeonato Nacional está programado para el siguiente fin de semana, instancia en la que los acereros visitarán a Cobreloa, mientras que el Cacique será forastero contra Unión Española.