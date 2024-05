Colo Colo tenía pólvora: se levanta y golea a Audax Italiano antes de la “final” en Perú

Colo Colo se lavó las heridas justo antes de un partido fundamental para las pretensiones que tiene en el año. En la cancha sintética de La Florida, los albos vencieron, sin mayores complicaciones, por 4-1 a Audax Italiano, que estuvo ni cerca de replicar la convincente actuación que tuvo ante O’Higgins en la fecha anterior, que gatilló la salida del ‘Vasco’ Azconzábal de la banca celeste.

El Cacique enfrentaba una disyuntiva importante: la necesidad de no botar el Torneo Nacional (no regalar más puntos y seguir en la parte alta), ante la proyección del vital encuentro del miércoles ante Alianza Lima en Perú, en el cual el elenco popular no tiene margen si aspira a los octavos de final de la Copa Libertadores. En ese sentido, Jorge Almirón apostó por disponer de su mejor contingente, con las excepciones de Falcón (vio el juego en la tribuna) y Palacios (arrancó en la banca). Volvieron Vidal y Gil, que fueron ausencias ante Fluminense.

El pecado de los albos en el choque ante el campeón vigente de América fue la impericia, desperdiciar las ocasiones de gol que se creó. Y ante rivales de linaje, eso cuesta caro. Ante los audinos, Colo Colo hizo en un tiempo lo que no logró en los 90′ y fracción contra el Flu: ser eficaz. Eso permitió encausar el resultado y administrar el partido con un ojo puesto en el miércoles. Lo pudo hacer porque el rival tampoco agitaba el tablero.

Desde el inicio, el Cacique tuvo el dominio de la pelota, privilegiando el ataque por la zona central al no contar con dos extremos (Almirón dispuso un 4-4-2). Posteriormente, la faceta ofensiva de los albos se concentró por la banda derecha, teniendo en Cristián Zavala al abrelatas. La primera llegada con profundidad acabó en el 1-0. En los 12 minutos, un cabezazo de Leonardo Gil abrió el marcador, luego de un centro de Zavala. El Colorado, uno de los más criticados por los hinchas, se metió en el área por la espalda de Damián Pizarro para impactar el balón y batir a Ustari.

El desarrollo del juego pasaba por la visita, moviendo el balón a su antojo. Cuando Audax recuperaba, lo perdía de inmediato. El segundo golpe de Colo Colo llegó en los 20′, a través de Damián Pizarro, con un cabezazo luego de un tiro de esquina de Gil. Pésima salida del longevo portero argentino, de nula reacción en la jugada. Los itálicos estaban aletargados, sufriendo en defensa y con sus delanteros aislados. Pero el fútbol, de repente, tiene cosas inexplicables. Un par de minutos después, descontó el local a través de Gonzalo Ríos, con un testazo metiéndose por el segundo palo. Brayan Cortés quedó a mitad de camino. Primera llegada de Audax y gol.

Tal como se describe anteriormente, Zavala fue el encargado de darle profundidad al ataque de los blancos, cargando los ataques por la franja derecha. Por consecuencia, uno que sufrió casi todo el partido fue el lateral izquierdo Germán Guiffrey. Precisamente, el ex Melipilla y Curicó Unido sumó una nueva asistencia a su cuenta para el 3-1 de Pizarro, quien cerró la secuencia conectando dentro del área.

En la parte complementaria, el encuentro decayó notoriamente en ritmo e intensidad. Colo Colo, como tenía el resultado a su favor, bajó un cambio y comenzó a regular. Por su parte, el Audax Italiano de Francisco Arrué no mostró una respuesta futbolística ante el escenario adverso. No tuvo una mayor posesión de balón ni tampoco le generó riesgo a la portería de Cortés. Luciano Arriagada, canterano albo que llegó a La Florida este año desde Brasil, ingresó en el segundo periodo y apenas intervino en el juego.

Cuando el partido se despedía, llegó el 4-1 de Zavala, uno de los mejores de la jornada. Redención para el puntero, luego de su actuación deslucida en la Copa (básicamente por los goles perdidos). Colo Colo cumplió en lo local, no se despega de la zona alta de la tabla y ahora cambia el chip a modo Libertadores. Porque no tiene margen. En Perú tiene que ganar. No tiene otra alternativa.

Ficha del partido

A. Italiano 1: O. Ustari; N. Fernández, C. Muñoz, G. Ortiz, G. Guiffrey; P. Guajardo (46′, L. Arriagada), E. Cecchini (57′, S. Dittborn), M. Collao, G. Ríos; I. Jeraldino (57′, L. Palacios) y G. Álvarez. DT: F. Arrué.

Colo Colo 4: B. Cortés; O. Opazo, E. Amor, A. Saldivia (82′, D. Gutiérrez), E. Wiemberg; E. Pavez (88′, R. González), V. Pizarro; A. Vidal (73′, L. Cepeda), L. Gil (82′, C. Palacios); C. Zavala y D. Pizarro (73′, G. Paiva). DT: J. Almirón.

Goles: 0-1, 12′, Gil, cabezazo tras centro de Zavala; 0-2, 20′, D. Pizarro, cabezazo tras córner de Gil; 1-2, 22′, Ríos, testazo por el segundo palo; 1-3, 45′+2′, D. Pizarro, conecta un envío de Zavala; 1-4, 90′+5′, Zavala, define solo ante Ustari.

Árbitro: Juan Lara. Amonestó a Cecchini, Ortiz (AI); Gil, Saldivia (CC).

Estadio Bicentenario de La Florida. Asistieron 5.701 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.