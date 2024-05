Un pase que vale un millonario proyecto: la calculadora de Colo Colo para seguir en carrera en la Copa Libertadores

La derrota de Colo Colo con Fluminense duele. No solo desde el mero resultado, que fue de 1-0 a favor de los cariocas, sino que desde el desarrollo del juego. Mayoritariamente, el trámite del compromiso lo llevó el Cacique, sin embargo la falta de gol es un fantasma que sigue rondando los recovecos del estadio Monumental. Sobre todo si el rival es un equipo de peso como el Flu, campeón vigente de la Copa Libertadores (pese a la propuesta mezquina que presentó en la noche del jueves), las ocasiones para concretar hay que convertirlas. De lo contrario, sucede lo que precisamente le pasó a los albos.

Los pupilos de Jorge Almirón ya jugaron sus tres partidos como local en la fase de grupos, con un saldo que ayuda poco en el afán de alcanzar los octavos de final: cuatro puntos de nueve posibles (triunfo sobre Cerro Porteño, empate con Alianza Lima y derrota con Fluminense). Dentro del panorama lógico que se calculaba al conocer el grupo, lo que altera los planes es la igualdad ante los peruanos en Macul. Luego de cuatro jornadas del certamen continental, hoy por hoy Colo Colo es tercero en su zona, entrando en la Copa Sudamericana, lo que sería un premio de consuelo que no termina de convencer en las huestes albas.

Si bien es cierto que seguir en la arena internacional es importante para el elenco popular, desde lo deportivo y también desde lo económico, no es menos cierto que todas las fichas se pusieron en meterse en los octavos de la Libertadores. Para eso se cambió la cabeza técnica, trayendo a un entrenador de experiencia copera como Almirón (subcampeón con Boca Juniors en 2023), para reemplazar a un Gustavo Quinteros que no pudo sortear esa ola que significaba cumplir afuera. También se cuenta con el fichaje bombástico de Arturo Vidal, en su retorno al país tras una laureada trayectoria en el extranjero. Fue una de las ausencias ante el Flu.

Con dos partidos restantes, a Colo Colo no le queda otra que buscar la clasificación en el extranjero. La próxima semana juega en Perú ante Alianza Lima (miércoles 15), mientras que cerrará el grupo enfrentando a Cerro Porteño, en La Nueva Olla de Asunción (miércoles 29). “La verdad es que estamos bastante tristes, pero este equipo tiene confianza. Vamos a ir a ganar los dos partidos y vamos a clasificar igual”, expresó el capitán Esteban Pavez.

Hay que sacar la calculadora. Fluminense es el líder con ocho puntos, seguido por Cerro Porteño, con cinco. Colo Colo está tercero, con cuatro, y cierra la tabla Alianza Lima, con tres unidades. Entonces, el equipo albo aspira a un máximo de 10 puntos. Las opciones de clasificar están prácticamente intactas. En el mejor escenario posible, el Cacique avanzará si gana los dos encuentros. El punto es que podría haber tenido una perspectiva más alentadora de cara a la última jornada, donde tendrá un mano a mano ante el Ciclón de Barrio Obrero, si su campaña en casa hubiese sido más exitosa.

Por cierto, a Colo Colo le serviría de sobre manera la ayuda de los brasileños, porque los dos partidos finales del Flu serán en Río de Janeiro, ante los paraguayos y luego contra los peruanos. Que el cuadro de Fernando Diniz se escape le sirve a los chilenos, siempre y cuando los de Almirón cumplan con su tarea. No será fácil. Los ‘Íntimos’ no han perdido en casa en la Copa. Por otra parte, el club colocolino no gana en Paraguay por la Libertadores desde 1967.

Haciendo una comparación, en la edición del año pasado, donde tuvo un total de seis puntos y acabó 3°, sacó apenas dos unidades de visita. En 2022 logró una gran victoria sobre Fortaleza, en Brasil, sin embargo falló precisamente ante Alianza Lima, en la capital peruana. Más atrás, en 2020, perdió en sus tres juegos como forastero: 2-0 con Wilstermann, 2-0 ante Athletico Paranaense y 3-0 con Peñarol.

La última vez que el elenco popular avanzó a la ronda de los 16 mejores fue en 2018, como segundo del grupo con ocho puntos y una diferencia de 0. El factor que ayudó en esa ocasión fue que el Cacique no perdió como visitante: empates 1-1 con Bolívar y 0-0 con Atlético Nacional, y triunfo 2-1 sobre Delfín, en Ecuador.