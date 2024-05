“Por favor, diles a tus compañeros que paren”: Claudio Bravo revela el ruego de Chicharito Hernández en la goleada sobre México

El 7-0 que la Selección le endosó a México en la Copa América Centenario de 2016 forma parte de los resultados inolvidables que ha conseguido la Roja. Más aún porque después formaría parte de un logro histórico: el segundo trofeo continental que conseguiría el combinado nacional, que en ese certamen fue dirigido por Juan Antonio Pizzi.

La demostración futbolística fue contundente. Un póker de Eduardo Vargas, un doblete de Edson Puch y un tanto de Alexis Sánchez estructuraron una victoria inobjetable.

“Pudimos hacerles diez″

En México no olvidan lo que consideran una de sus principales vergüenzas deportivas. En Chile, en sentido contrario, ese triunfo aún es reconocido como uno de los más importantes que consiguió la Generación Dorada, el contingente más exitoso que ha producido el fútbol nacional.

En ese contexto, Claudio Bravo recapitula esa jornada en Estados Unidos, con una consideración adicional. “Nosotros, a México, pudimos haberle hecho diez”, manifiesta a Canal 13. La declaración será difundida en el programa Generación Dorada, que se emitirá este fin de semana.

La confesión es aún más sabrosa. “Me acuerdo de que me venía a apretar Chicharito. Me decía ‘por favor, diles a tus compañeros que paren, diles que paren. En el segundo tiempo”, revela.

Eduardo Vargas celebra uno de los goles que le anotó a México (Foto: Photosport)

Bravo recuerda el alto nivel que alcanzó la Selección en ese duelo. “Fue una clase de fútbol. Creo que en el cuarto gol todo el estadio empieza a gritar ‘olé'. Termina el partido y me acuerdo que nos fuimos ovacionados del estadio, por los mexicanos”, evoca.

Un recuerdo duro

Chicharito no fue el único que sufrió. Hace cuatro años, Juan Carlos Osorio, el técnico que adiestraba a los aztecas en esa fatídica jornada, también admitió el golpe. “El 7-0 ante Chile me enseñó mucho y estoy agradecido”, declaró. “Es un partido que me marcó, un partido que me hizo reflexionar y entender que en el fútbol de alto nivel cualquiera le gana a cualquiera y siempre existe la posibilidad de una debacle o una victoria sonora, como fue ante Alemania o una derrota difícil de digerir como contra Chile”, analizó.

“De las dos, como diría Jorge Luis Borges, escritor argentino, uno aprende más de las derrotas, porque tiene la humildad que desconoce la victoria y la derrota es triste, melancólica, la victoria es bulliciosa”, sentenció, a modo de recoger alguna enseñanza en medio del papelón.