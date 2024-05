El tenso cruce de Miguel Ángel Russo tras caer en la Copa Libertadores: “Es tu opinión y de periodista pobre”

Rosario Central sigue complicado en el Grupo G de la Copa Libertadores. El conjunto argentino alcanzó su tercer partido sin triunfos disputadas cuatro fechas de la fase grupal del torneo.

La afición canalla quedó mal después que, de paso, el Atlético Mineiro consiguiera ante ellos la clasificación a los octavos de final. Así, con este panorama, Miguel Ángel Russo enfrentó la conferencia de prensa donde terminó protagonizando un cruce con un periodista.

Todo se origino después de que al DT no le gustara la forma en la que planteó la duda el comunicador. “Cuando te fuiste al primer tiempo al descanso, ¿sentiste que la habían sacado barato por todo el juego que había tirado Mineiro y lo que les había costado responder?”, fue la consulta.

La respuesta del DT fue: “Mirá, es tu opinión de ‘sacarla barata, sacarla cara’, me parece que el fútbol no es eso. El fútbol, cuando hacés un análisis, no son palabras, ‘la sacaste barata, la sacaste cara’, el fútbol es otra cosa. Sabíamos que el rival tiene mucha posesión, es indudable. Con los jugadores que tiene y por la forma y dinámica que tiene. Sabíamos que el primer tiempo iba a ser más duro y después íbamos a tener más desahogo en el segundo tiempo. Pero ‘la sacaste cara, la sacaste barata’ es tu opinión y es muy de periodista pobre, no es de periodista exclusivo y distinto”, respondió.

Tras ello comenzó un diálogo breve entre ambas partes, pero Russo no quiso profundizar más en el tema.

Ahora Rosario Central se debe preparar para enfrentar la Liga Profesional argentina, donde tendrá que enfrentar a Argentinos Juniors. Tras ello, deberá recibir a Caracas el jueves 16 de mayo por la penúltima fecha de la fase de grupos de la Libertadores. Así, un triunfo es vital para llegar al último encuentro, contra Peñarol, con opciones de conseguir el segundo cupo a los octavos antes que resignarse a pelear por el tercer puesto que entrega un cupo a los playoffs de la Copa Sudamericana.