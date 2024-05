Director del Inter de Milán sale a aclarar el futuro de Alexis Sánchez

Poco a poco se acallan las celebraciones del vigésimo Scudetto de Inter de Milán. Sin embargo, la dirigencia del club ya trabaja en la confección de la plantilla para la próxima temporada.

Ya han salido algunos nombres a la palestra, como el del delantero iraní Mehdi Taremi, quien llega libre desde el Porto de Portugal. Precisamente, uno de los atacantes llamados a ser suplente de Lautaro Martínez y Marcus Thuram.

De manera paralela, avanzan los días y se acerca la fecha del término del contrato de Alexis Sánchez, el próximo 30 de junio. Un tema que sigue en el aire para la secretaría técnica del campeón italiano.

A los 35 años, el chileno regresó al club para ser un revulsivo en uno de los mejores planteles de la Serie A italiana. A pesar de ello, el tocopillano no alcanzó a fraguar una buena temporada en la que logró 31 presencias, la mayoría de ellas desde la banca.

Disputó el tercio de los minutos totales del club en tres competencias: la liga local, la Supercopa de Italia y la Champions League. En total, 1.063 minutos en los que consiguió cuatro goles y cuatro asistencias.

“Me gustaría que los 25 jugadores estuvieran conmigo el año que viene también. No es fácil en la Champions League, hace diez años Inter ni siquiera llegaba a octavos de final”, dijo recientemente el técnico Simone Inzaghi.

Asimismo, el técnico se refirió expresamente al caso del Niño Maravilla y agregó que “seguramente, este año tendremos que reforzarnos con el personal y tendremos que estar igual de bien. Hablamos de los atacantes, pero tanto (Marko) Arnautovic como también. Sánchez estaban preparados y son importantes (…) fueron relevantes cuando se les llamó. El club sabe que quiero conservar a los mismos jugadores con los que trabajé este año”.

La postura directiva

En la dirección deportiva tienen clara la postura de su entrenador y, asimismo, intentan trabajar en esa dirección. Así queda claro en las palabras del director deportivo de Inter, Piero Ausilio, quien se refirió a la situación del goleador histórico de la Roja.

“Claro que evaluaremos las condiciones de Alexis Sánchez. Termina contrato, pero no eso no significa que no tenga posibilidades de quedarse en el club”, explicó el encargado de fichaje al periodista de Fabrizio Biasin.

Además, el hombre de mercado del campeón peninsular destacó el aporte del chileno, quien aportó su experiencia a un plantel que valora su presencia, tal como adelantó el propio funcionario.

“Estamos contentos con Sánchez, es un jugador muy importante. Vino para decirnos que haría lo mejor que pudiera y que estaría completamente disponible. Estamos satisfechos con lo que ha hecho esta temporada. El vestuario lo sabe y nosotros, con el entrenador, vemos lo bueno que es dentro y fuera de la cancha”, reflexionó Ausilio.