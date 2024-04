Un suplente de lujo: la notable estadística ofensiva de Alexis Sánchez que impulsa su renovación en el Inter

Si Alexis Sánchez está en la cancha, algo puede pasar. La sentencia obedece, naturalmente, a la indiscutible capacidad técnica del Niño Maravilla. Por cierto, también a sus atributos goleadores. Frente al Empoli, por ejemplo, ratificó la última: llevaba cuatro minutos en el campo de juego cuando empujó un balón enviado por Denzel Dummfries al fondo de la red. Había reemplazado a Lautaro Martínez, un inamovible del ataque nerazurro. Lo hizo a la altura de las circunstancias.

El tocopillano quiere ser titular y lo ha hecho sentir en innumerables ocasiones. Sin embargo, ha tenido que conformarse con un rol secundario. Precisamente, la contundencia del transandino y de Marcus Thuram lo relegan a un plano secundario que no le gusta, porque no se condice con la condición estelar que ha tenido en gran parte de su trayectoria, pero que tendrá que resignarse a asumir, con el compromiso de optimizar el tiempo que tenga para lucir sus condiciones.

Efectividad

De lo que no hay discusión es de que Sánchez es una pieza probada. Y de que, aunque la condición le disguste, ser suplente tampoco le impide aportar en momentos clave. En esta temporada, por ejemplo, suma 481 minutos en 16 apariciones. En apenas cuatro duelos ha sido titular. Ya registra cuatro goles y tres asistencias.

En marzo, frente al Genoa, aprovechó que había ingresado desde el primer minuto para hacerse presente en el marcador en los 38′.

Alexis Sánchez celebra el tanto que le marcó al Empoli (Foto: Reuters)

Su producción también considera tres asistencias, lo que resume la versatilidad que le ofrece a Simone Inzaghi cada vez que le manda a la cancha.

Aprovechar el momento

Hace algunos días, Marco Materazzi, leyenda interista, valoró el aporte que representa el chileno en la escuadra lombarda. “Probablemente no sea la mejor versión de Alexis, pero ya no tiene 25 años, como cuando estaba, no sé, en el Udinese o en el Arsenal. Si se siente con confianza, puede dar el máximo. Él fue muy bueno en el Arsenal, pero no le fue espectacular en el Manchester United, que es un club más importante. Él dijo que después del primer entrenamiento en el Manchester no le había gustado el club, porque no tenía sentimientos, no entendía nada. Se arrepintió de irse del Arsenal, pero el fútbol es eso. No lo voy a criticar por lo que le pasó ahora en Madrid. Para el Inter fue importante en la Supercopa que ganamos contra Juventus. Fue muy importante, porque yo soy hincha del Inter y no me gusta mucho la Juventus. Está en un club importante, que el año pasado llegó a la final de la Champions, que este año va a ganar la liga tranquilamente”, graficó el ex defensor.

Luego, abordó la estrecha disputa por la titularidad. “Está con (Marcus) Thuram, que ahora está muy bien. Lautaro que marca goles en cada partido. No es simple. Cuando eres futbolista, quieres jugar todos los partidos. Puede ser que ahora no esté muy feliz, pero está en el Inter. Es mejor estar en el Inter que en un equipo de segundo nivel. Alexis no puede estar en un segundo nivel”, sentenció. “Si Alexis está en el Inter, tiene que hacer feliz al Inter, tiene que ganar. Cuando el Inter gana la liga, todo el equipo gana la liga, no solo un delantero u otro. Él también”, añadió.

En ese contexto, le instó a aprovechar las opciones, por escasas que parezcan. “Tiene que aprovechar el tiempo que tenga. 30 minutos en un equipo como el Inter son importantes. Yo no puedo marcar goles en 30 minutos, pero Alexis, que es un fenómeno, puede hacerlo. Tiene que hacerlo, tiene que marcar goles en 30 minutos”, manifestó. Sánchez tomó nota. Está en eso.