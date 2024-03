Marco Materazzi, leyenda de Italia: “Probablemente no sea la mejor versión de Alexis; ya no tiene 25 años como cuando estaba en el Arsenal”

Marco Materazzi está feliz en Chile, aunque sus primeras horas son ajetreadas. La presencia del italiano, campeón del mundo en Alemania 2006 y que fue el actor principal de aquel cabezazo que le costó la expulsión a Zinedine Zidane en la final, como una de las principales atracciones de la Expo Wellfest que se desarrolló en el Estadio Nacional con la participación de grandes figuras chilenas e internacionales, generó convulsión. El exdefensor del Inter de Milán la superó yéndose por unos días de vacaciones a Isla de Pascua. Volvió para jugar en el partido de leyendas que se disputó este sábado.

Chile le resulta cercano, seguramente por la gran cantidad de futbolistas nacionales con los que compartió en el equipo lombardo, en el que jugó 10 años y ganó cinco veces el Scudetto, el emblemático trofeo que reciben los campeones de la Serie A. “Es mi primera vez en el país. Santiago es una buena ciudad. Tengo un buen recuerdo de los compañeros chilenos que tuve, (Luis) Jiménez y (David) Pizarro. Ahora también está Alexis Sánchez en el Inter, que es mi equipo. Estuvo Vidal, también... Y Zamorano. Para mí, el mejor es Zamorano. En mi primer partido en la Serie A, por el Perugia, jugué contra él. Tengo la camiseta. Tengo un muy lindo recuerdo de ese partido”, sostiene, solo a modo de introducción.

¿Cómo recuerda a Zamorano? ¿Qué significaba enfrentarle?

Fue muy fuerte, porque Iván estaba en el máximo nivel. Yo estaba en el Perugia, un equipo pequeño, pero para mí fue muy importante. En la semana previa, estaba jugando en la tercera división. En esa, enfrentando al Inter y a Zamorano. Al equipo que, finalmente, terminó marcando mi carrera y mi futuro.

Para entender un poco la dimensión de la figura de Zamorano, ya que lo menciona, ¿qué significa Bam Bam para el Inter, qué tan importante fue para el club y para el fútbol italiano?

Para el fútbol italiano y para el fútbol español, también. Fue un grandísimo jugador del Real Madrid y el Real Madrid es lo máximo a lo que se puede llegar como futbolista profesional. Para el Inter era un chico que en el campo te daba mucho ánimo. Al hincha del Inter le gusta mucho cuando te las juegas por todas e Iván es el máximo exponente de esa actitud que termina marcando diferencias. Y marcó muchos goles, también.

Hasta hoy, la hinchada le reconoce cada vez que pisa el Giuseppe Meazza.

El hincha del Inter lo ama, eso te lo aseguro. Hace un año, fue con una academia a Milán. Ahí nos encontramos. Y pude comprobar que la gente lo ama. Lo quiere mucho. Él es hincha del Inter, también. Más que del Madrid. Estamos en un grupo de WhatsApp y ahí no habla nada del Madrid. Habla del Inter. Él también ama al Inter. De hecho, en su perfil de WhatsApp tiene imágenes con el 1+8 del Inter. A nosotros también nos habla siempre del Inter, porque lo ama.

18 Marzo 2024 Entrevista a Marco Materazzi, exfutbolista y entrenador italiano. Ganador de la Copa Mundial de Fútbol de 2006. Foto: Andres Perez

Y si tuviera que poner a un jugador chileno que haya pasado por el Inter en el segundo puesto, ¿a quién sería?

Fui compañero de Luis Jiménez y de David Pizarro. Pizarro, por un año. Jiménez, por dos. Tengo un buen recuerdo de ambos jugadores.

A Jiménez se le tiende a valorar más en Italia que en Chile, ¿qué imagen tiene de él?

Es el Mago. Podía jugar con nosotros tranquilamente por su gran nivel. No jugó muchos partidos, pero estaba a nuestro nivel, claramente. Eso es muy importante. En el equipo había mucha gente muy fuerte. Estaban Álvaro Recoba, Verón. No era fácil jugar todos los partidos por el nivel que había en el equipo. Había mucha competencia, pero cuando Jiménez jugaba estaba increíble.

¿Qué era lo que más le gustaba de Jiménez?

La fantasía. Cuando jugaba, era mágico. Un mago es un mago.

¿Y de Pizarro?

Cuando jugaba en el Udinese era increíble. No le podías sacar la pelota. Nunca. En Inter, cuando llegó, tuvo un poco de dificultad por el cambio de sistema respecto de lo que hacía en el Udinese con (Luciano) Spaletti. Cuando se fue a Roma, otra vez fue increíble. Conocía al cuerpo técnico. Con la pelota era muy inteligente.

Vidal también jugó en el Inter, después de pasar por el Barcelona. Antes estuvo en la Juve y en el Bayern. ¿Dio todo lo que esperaban de él como nerazurri?

Todos los jugadores tienen más confianza en un club que en otro. Creo que el máximo de Arturo Vidal fue en la Juventus y en el Bayer Leverkusen, cuando empezó. En el Leverkusen no lo conocía nadie, pero él ya tenía esa personalidad, tenía esa garra. Cuando llegó a la Juventus, hablé con (Giorgio) Chiellini y me dijo que era increíble, que estaba en el nivel de Pogba y de Marchisio. Ganó muchos scudettos. En la Juventus tienen un buen recuerdo. En el Inter, un poquito menos.

¿Cómo se le recuerda en el Inter?

Él fue al Inter en un período en que el equipo no estaba en el máximo nivel. Después del triplete, el equipo pasó un período de cinco o seis años no muy buenos. Tuvo dificultades como todo el equipo. Cambiaron la propiedad y no fue simple para nadie. Ahora tiene una academia del Inter. Espero que ahora sea un poquito más hincha del Inter que lo que dice en las entrevistas.

Y de Alexis, que está en el equipo, y que volvió al club, ¿qué opinión tiene? ¿Cree que no pudieron ver la mejor versión de Sánchez?

Probablemente no sea la mejor versión de Alexis, pero ya no tiene 25 años, como cuando estaba, no sé, en el Udinese o en el Arsenal. Si se siente con confianza, puede dar el máximo. Él fue muy bueno en el Arsenal, pero no le fue espectacular en el Manchester United, que es un club más importante. Él dijo que después del primer entrenamiento en el Manchester no le había gustado el club, porque no tenía sentimientos, no entendía nada. Se arrepintió de irse del Arsenal, pero el fútbol es eso. No lo voy a criticar por lo que le pasó ahora en Madrid. Para el Inter fue importante en la Supercopa que ganamos contra Juventus. Fue muy importante, porque yo soy hincha del Inter y no me gusta mucho la Juventus. Está en un club importante, que el año pasado llegó a la final de la Champions, que este año va a ganar la liga tranquilamente. Está con (Marcus) Thuram, que ahora está muy bien. Lautaro que marca goles en cada partido. No es simple. Cuando eres futbolista, quieres jugar todos los partidos. Puede ser que ahora no esté muy feliz, pero está en el Inter. Es mejor estar en el Inter que en un equipo de segundo nivel. Alexis no puede estar en un segundo nivel.

Vidal le recomendó, a través de su canal en Twitch, que saliera de ahí, que se fuera del Inter, para que pudiera jugar.

¿Y donde va? ¿Al Udinese? Se fue al Marsella, salió del Inter y el Inter ganó la Supercopa y el Scudetto. Creo que Vidal no ha estado muy claro en estos días.

¿No sería una buena decisión para Alexis buscar otro club en este momento?

Depende de lo que quiera. No estoy en su cabeza. Si Alexis está en el Inter, tiene que hacer feliz al Inter, tiene que ganar. Cuando el Inter gana la liga, todo el equipo gana la liga, no solo un delantero u otro. Él también.

¿Le parece que Inzaghi no ha sido lo suficientemente claro respecto del rol que tiene Alexis en el equipo? Porque a veces lo elogia, pero nunca le ha dado una titularidad plena. ¿Falta esa señal de respaldo?

Es normal. En un equipo grande tienes competencia y el entrenador va a decidir quien va jugar, no yo. En el caso de Alexis, también.

Si usted fuera el técnico del Inter, ¿Alexis sería titular?

En este momento, titular, no. Si marca 30 goles Lautaro y Thuram marca 10 y da 20 asistencias, si tú eres el entrenador del Inter, ¿vas a colocar a Alexis? No es polémico lo mío, es la verdad. Soy honesto. Eso no va a cambiar el valor de Alexis.

Inzaghi le ha dado pocos minutos a Alexis Sánchez. Foto: @Inter /X.

¿Qué le aporta, finalmente, Alexis al Inter?

Tiene que aprovechar el tiempo que tenga. 30 minutos en un equipo como el Inter son importantes. Yo no puedo marcar goles en 30 minutos, pero Alexis, que es un fenómeno, puede hacerlo. Tiene que hacerlo, tiene que marcar goles en 30 minutos.

Le cambio de tema y se lo pregunto muy respetuosamente. Si le menciono a Zidane, ¿qué se le viene a la cabeza?

Respeto para él, que fue un grandísimo jugador y un grandísimo entrenador.

De la incidencia en la final del Mundial de Alemania, que los marcó a ambos…

Pasó mucho tiempo. Yo prefiero recordar que Materazzi marcó dos goles en esa final (N. de la R. Uno en la definición por penales). Eso, para mí, es más importante que ese incidente.