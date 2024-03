El reflexivo mensaje de Alexis Sánchez en la previa a su retorno a Marsella para enfrentar a Francia

Luego del sólido triunfo por 3-0 ante Albania, los jugadores de la Roja vuelven a sonreír de la mano de Ricardo Gareca tras cinco meses sin conocer la victoria.

La última vez que la Selección Chilena había ganado fue el 12 de octubre, cuando Diego Valdés marcó el único tanto del 1-0 frente a Perú, por lo que la vuelta a los abrazos inundó la concentración del Equipo de todos en la ciudad italiana de Parma.

Uno de los más contentos fue Alexis Sánchez. El delantero, que estuvo en la cancha hasta los 83′, se mostró activo y convencido de la nueva idea de juego que les imprimió el Tigre. Incluso, al término del encuentro, el tocopillano valoró el esfuerzo que hicieron sus compañeros. “Hacía falta gente que corriera”, declaró a la prensa.

Pero su alegría no se quedó ahí. Luego del partido amistoso en el que los suplentes de la Roja ganaron por la cuenta mínima el equipo Sub 20 del Reggiana de la Serie B italiana, el Niño Maravilla publicó un reflexivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram en señal de su amor incondicional por el fútbol.

“Disfruta este hermoso deporte y mejora día a día porque cuando se termina no hay vuelta atrás”, comentó el nortino, quien a pesar de no haber participado del duelo de la jornada matutina, no deja de apoyar a los que les toca sumar algunos minutos.

Esta levantada en el estado anímico del número 10 de la Roja cae en un momento preciso. Luego del penal malogrado en los octavos de final de la Champions League con el Inter de Milán, el formado en Cobreloa necesitaba una motivación para volver a su mejor versión con el combinado nacional, más si se tiene en cuenta que deberá visitar un lugar que le produce sentimientos encontrados.

En el partido del próximo martes contra Francia, el tocopillano volverá al Estadio Velodrome por primera vez desde que dejó el Olympique de Marsella para ir al cuadro Nerrazzuri en su segunda etapa. En el conjunto galo fue genio y figura, sin embargo, su salida no se dio en los mejores términos.

Con este desafío en el horizonte, Alexis Sánchez ansía dar el batacazo en tierras francesas y así volver poco a poco a su rendimiento habitual con la casaca de la renovada Selección Chilena de Ricardo Gareca.