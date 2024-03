Bochorno en la Proyección: Colo Colo no inscribe a cuatro jugadores por error administrativo

Colo Colo protagoniza un papelón. El Cacique debía ponerse al día en el Campeonato de Proyección luego de disputar la Copa Libertadores Sub 20. El cuadro albo, que quedó eliminado en la fase de grupos del certamen continental, realizó su estreno en el torneo criollo tras volver al país.

El debut del equipo dirigido por Eduardo Rubio se dio recién en la quinta fecha. ¿El Rival? Deportes Iquique, que concretó una gran remontada y se llevó el duelo por 3-2. No obstante, el resultado, a esta altura, quedó solo para la estadística, pues el Cacique vivió un bochorno.

El Pajarito tuvo problemas para alinear la oncena. Además de sufrir con algunas lesiones, hubo otro motivo que imposibilitó a algunos de sus pupilos. En detalle, hubo cuatro jugadores que se ausentaron por un insólito error administrativo por parte de los encargados de la categoría.

Bastián Silva, Francisco Rivera, Miguel Toledo y Cristian Alarcón no fueron inscritos como parte del plantel que disputa el Campeonato de Proyección. Lógicamente, no pudieron sumar minutos ante los Dragones Celestes y se encuentran a la espera de ser apuntados en el listado para próximos duelos.

La dirigencia del fútbol joven de Colo Colo, encabezada por Ariel Paolorossi, no envió la documentación de los jugadores a la ANFP. Independiente del grave error administrativo, el hecho expuesto solo tuvo consecuencias en el duelo ya disputado. A pesar de que las bases del certamen indican que las nóminas de inscripción de futbolistas cerró el pasado 2 de febrero, estas volvieron a abrir el 4 de marzo. En ese sentido, Colo Colo tendrá hasta el 10 de mayo para extender el listado e inscribir a los jugadores.

Por otro lado, aún no existe claridad sobre la realidad de los futbolistas para los cuatro duelos pendientes del Cacique. Las autoridades aún no se pronuncian, por lo que Rubio deberá esperar para saber si podrá contar con Silva, Alarcón, Toledo y Rivera para dichos partidos.

El papelón de Everton

El error albo no fue la única polémica que vivió el fútbol joven en la semana. Un par de días antes, Everton protagonizó otro papelón. El equipo Sub 15, Sub 16, Sub 18 y la Proyección debía medirse ante Santiago Morning. Sin embargo, los encuentros no se llevaron a cabo.

Las primeras dos series debían viajar a Santiago, mientras que las otras dos serían locales en Viña del Mar. No obstante, el club se equivocó con los destinos.

Mientras que la Sub 15 y la Sub 16 se quedaron en la Región de Valparaíso, la Sub 18 y la Proyección viajaron a la Región Metropolitana. ¿El resultado? Todas las categorías perdieron sus respectivos duelos. Tres puntos para Santiago Morning en cada una de sus series.