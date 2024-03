El insólito recuerdo de Pablo Guede en Colo Colo: “Ese árbitro me estaba invitando a pelear dentro del vestuario”

Pablo Guede pasa por un increíble momento en Argentina. El presente del otrora técnico de Colo Colo está en pleno ascenso. De hecho, marcha en la primera ubicación del campeonato argentino. Argentinos Juniors comparte la punta con River Plate y Vélez Sarsfield, todos con 21 unidades en 11 encuentros.

El estratega, junto al Bicho de la Paternal, se posiciona como un candidato a pelear por el certamen. Actualmente acumulan cuatro duelos sin conocer la derrota, además de haberse ido a la fecha FIFA con una contundente victoria sobre Rosario Central, por 3-0.

“Me fui contento después de ese partido. Felicite a mis jugadores por lo que hicieron”, manifestó Guede, en conversación con ESPN.

La polémica con Polic

La entrevista del técnico continuó y Guede dio a conocer una particular situación que le ocurrió en el fútbol chileno. El argentino, en primera instancia, habló sobre los árbitros, asegurando que le pide a sus jugadores que no discutan: “No hay que protestar”, señaló.

“Si el árbitro cobró, ya está. Soy muy precavido, es un trabajo jodido”, continuó el estratega. No obstante, entregó detalles sobre un hecho que le ocurrió cuando aún era el entrenador del Cacique: “Ustedes no lo saben, pero me llamaron a pelear. Me dijo ‘argentino de mier...’. Por eso les digo, el que queda como un loco soy yo. Pero ese árbitro me estaba invitando a pelear dentro del vestuario”, reveló Guede, que aún presentaba muestras de molestia e incredulidad ante una situación que ocurrió hace años.

El técnico hizo referencia a un episodio ocurrido en 2017. Colo Colo cayó ante Deportes Temuco en el Germán Becker, aunque el duelo pasó a segundo plano. Guede y el exjuez Patricio Polic protagonizaron una disputa que se llevó todos los reflectores.

El estratega transandino no estaba de acuerdo con lo realizado por el réferi César Deischler, por lo que se manifestó con el cuarto árbitro. No obstante, la discusión se estiró hasta después del partido. Tanto Guede como su cuerpo técnico se dirigieron hasta el camarín de los jueces, lugar donde los increparon.

Ahí cuestionaron los cobros del colegiado principal, asegurando que Polic, que ofició como cuarto, tuvo influencia en sus decisiones. Además, pidió que se informara sobre las presuntas amenazas que recibió.

“El cuarto árbitro nos expulsó a los jugadores. El pidió las amarillas para -Benjamín- Berríos, que expulsaran a (Óscar) Opazo, a (Matías) Zaldivia y a (Esteban) Paredes. Después me amenazó, me dijo que peleáramos afuera, y yo me quedé calladito, no le dije nada ni lo insulté, porque quería que reaccionara para expulsarme”, señaló en esa oportunidad.

“Polic me amenazó y le está arruinando la carrera a un árbitro excepcional como César Deishler”, insistió. “Le pedí a Deishler que denuncie a su compañero. No lo insulté y si reaccioné mal fue contra otras personas que nos estaban empujando”, cerró Guede.