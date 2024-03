“Hay cosas que no negocio; era imposible”: Gustavo Lorenzetti desclasifica el técnico de Colo Colo que lo llamó para que firmase en el Cacique

Alejado de las canchas, Gustavo Lorenzetti disfruta de su retiro como jugador de fútbol profesional luego de conquistar un exitosa carrera. Con pasos por Rosario Central, Coquimbo Unido, Universidad de Concepción, Nacional de Uruguay y Deportes Iquique, el Duende vivió los mejores años de su trayectoria vistiendo la camiseta de Universidad de Chile.

En su estadía con los azules, el argentino ganó la histórica Copa Sudamerica en 2011 (certamen en el que anotó un gol en la final), cuatro Campeonatos Nacionales, tres Copa Chile y una Supercopa. Además, se matriculó con 33 anotaciones y 50 asistencias. Gracias a este gran registro y a los largos años que estuvo en la institución, el ahora retirado futbolista siempre se identificó con el cuadro universitario, al punto en el que se declara un acérrimo hincha.

En relación a este fanatismo, Lorenzetti reveló una particular anécdota que protagonizó en el pasado, y que lo involucra directamente con una negativa hacia Colo Colo. En conversación con la cadena televisiva DSports, el transandino desclasificó el día en el que recibió un llamado para unirse a las filas del Cacique, cosa que rechazó al momento. “Sí, me llamaron pero no estaba dentro de las posibilidades mías”, dijo ante la pregunta sobre el ofrecimiento.

Según el testimonio del rosarino, lo llamó “un técnico que está dirigiendo en el fútbol argentino ahora”, por lo que en el panel surgió automáticamente el nombre de Pablo Guede, quien es el actual entrenador de Argentinos Juniors. El entrevistado asintió con la cabeza en señal de que habían dado en el clavo.

Sin embargo, pese a la insistencia del otrora adiestrador de Colo Colo, la opción de quedarse con los estudiantiles siempre fue su prioridad por su profundo sentido de pertenencia con la institución que lo cobijó desde 2011 hasta 2019. “Era imposible porque yo estoy identificado con la U y mis hijos también porque desde chiquititos les puse la camiseta de la U. Hay cosas que no negocio; era imposible”, concluyó en el diálogo.