El retorno de Vargas y la capitanía de Bravo: el juicio de Iván Zamorano al debut de Gareca en la Roja

Uno de los primeros actores del fútbol que se la jugó por el arribo de Ricardo Gareca a la Roja fue Iván Zamorano, que apenas renunció Eduardo Berizzo puso el nombre del Tigre sobre la mesa. Según Bam Bam, Pablo Milad le reveló que iban a ir por el transandino, incluso antes de iniciar las negociaciones. “¿Sabes cuál fue el único (postulante) que me dio? Ricardo Gareca”, anticipaba.

A cuatro meses de aquello, el argentino tuvo su debut en la Selección y fue con goleada: 3-0 sobre Albania. El partido pilló a Zamorano en Santiago y, de esta manera, no dudó en entregar juicio al respecto del compromiso. “Esta nueva era me tiene muy esperanzado. Espero que podamos hacer una buena Copa América y que nos sirva de crecimiento y fortalecimiento a nivel de grupo, para poder enfrentar lo que queda de Eliminatorias. No podemos no ir a un tercer Mundial seguido. Yo estoy optimista”, señaló el cuarto goleador histórico del Equipo de Todos.

“Contra Albania quedó demostrado que sí podemos ser un equipo competitivo, sí podemos ser un equipo comprometido con una filosofía y sí podemos ser un equipo que pueda luchar por algo importante. El comienzo se ve muy optimista”, dijo el nacido futbolísticamente en Cobresal.

Eduardo Vargas abrió la cuenta para Chile ante Albania. Foto: Comunicaciones ANFP

En el nombre a nombre, el exariete del Real Madrid se refirió al rendimiento de los elementos de la Generación Dorada que estuvieron presentes, partiendo por Claudio Bravo, quien portó la jineta, tras una votación entre los miembros del plantel. “Aunque ayer no le llegaron, sabemos que tenemos un gran arquero, es nuestro capitán, es un tipo que transmite muchísima seguridad con los pies sobre la tierra y une al grupo”, remarcó Zamorano.

El exfutbolista de Colo Colo también destacó el retorno con gol de Eduardo Vargas, a quien espera seguir viendo en la Roja. “Al margen de si está jugando o no en su club, se ha reflejado históricamente que cada vez que Edu venía a la selección, rendía”, señaló.

“Si bien ha pasado por momentos no tan buenos, todavía puede entregarle mucho a Chile. Ayer lo demostró, tuvo una y la metió adentro, eso quiere decir que es un goleador nato”, agregó el otrora artillero del Inter de Milán.

Finalmente, el ex América de México tuvo palabras para Alexis Sánchez, quien este viernes no completó los 90 minutos. “Pueden decir lo que quieran, si juega o no juega en el Inter, pero cuando se pone la camiseta de Chile es otro. Hoy está desarrollando otra idea de su juego que le puede ser muy útil a Gareca”, destacó.