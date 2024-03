La mesura de Gareca tras su estreno con la Roja: “Nos vamos conformes, pero sabemos que tenemos que mejorar bastante”

Muchísima satisfacción se evidenciaba en el rostro de Ricardo Gareca, luego de su contundente debut en la banca de la selección chilena. El 3-0 frente a Albania mostró una cara de la Roja, que hace mucho tiempo no se veía y recargó de buenas sensaciones a un equipo que llevaba mucho tiempo golpeados y con bajas presentaciones.

“Ganar siempre es lo que apuntamos y lo que todo el mundo quiere. Vimos cosas importantes de los muchachos, sobre todo la predisposición. Su concentración, el estar atentos. No es mucho el tiempo que tenemos y la concentración es importante”, comenzó señalando el DT.

En ese sentido, destacó el nivel de Albania y también se mostró mesurado pese a la diferencia abultada. “Era una prueba importante para nosotros. Si bien hay cosas por mejorar, los muchachos estuvieron metidos. Nos vamos conformes, pero sabemos que tenemos que mejorar bastante”, destacó.

“Vargas es un delantero muy importante. Todavía está en una edad justa, madura y que todo depende de él. Lo que más nos interesaba era ver en qué estado está. Lo conocimos cuando asumimos la conducción, hicimos un zoom y vimos el interés para querer estar en la selección. Nos pone contento por él, por la Selección, por Chile. Que los jugadores vayan teniendo continuidad, se vayan recuperando y ha mostrado su jerarquía. Difícil tener 70 minutos y anotar. Es de esos jugadores especiales, con un rendimiento especial para la Selección, muy comprometido con su país y esas son cosas que nos gustan”.

“Lo vi meterse en el partido rápidamente. Fue muy umportante y eso habla a las claras que tenemos una cantidad de jugadores importantes y muy comprometidos. Nos da la pauta de lo que vemos, la calidad del jugador chileno. Me pongo contento por él y los muchachos que van ingresando”.

“Manifesté el entusiasmo, que radica en la capacidad del jugador chileno y en la importancia que tiene Chile en sus jugadores y su selección. Estamos con muy buenos jugadores, en algunos casos excelentes. Siempre nos da la posibilidad de tener expectativas importantes. Siempre es bueno ganar y eso reconforta, pero salimos de esto y ahora enfrentamos a Francia. Agradezco la confianza que nos dieron para estar al frente. Esto es solo un inicio, se vienen desafío muy importante, donde tenemos que estar atentos y concentrados”.

“Sentimos durante mucho tiempo admiración de varios muchachos que le dieron tantas satisfacciones al país y que por edad, rendimiento, el fútbol argentino es difícil, complicado. No vinimos a generar un cambio, vinimos a poner a los mejores jugadores en la posiciones que entendemos. E Isla es un buen jugador que a nosotros nos interesa mucho, está en una edad madura. Si se mantiene físicamente y su rendimiento. Lo de Mauricio ratifica todo lo que es, lo profesional, la capacidad que tiene... Después dependerá de él. No miramos el lugar dónde estén, la edad. Ponemos en la Selección a los mejores que están. Si hay un jugador en edad avanzada y aporta, no vamos a dudar”.

“Nos va a fortalecer en el futuro enfrentar a esta clase de selecciones. Va a ser muy importante. Son selecciones, así como ellos tienen los mejores jugadores, nosotros también y estamos en condiciones de hacer un buen partido.