Inzaghi se rinde ante la actuación del chileno: “Si no fuera por jugadores como Alexis Sánchez no estaríamos en esta posición”

A once fechas del final de la Serie A italiana, Inter de Milán ya tiene el título casi en el bolsillo. Tras el triunfo frente a Genoa, el cuadro lombardo sacó 15 puntos de ventaja sobre su escolta más cercano.

“Nos separamos de la Juventus 15 puntos en 33 días, pero tenemos que mantenernos concentrados. Llevo muchos años en el fútbol, sé cómo funciona. Todavía nos quedan muchos partidos por delante”, reconoció el técnico de los lombardos, Simone Inzaghi.

La squadra nerazzura se encuentra invicta durante 2024 después de conseguir 9 triunfos en línea por la Serie A italiana, la victoria ante Atlético de Madrid en ida de los octavos de la Champions y las dos en la Supercopa de Italia con título incluido.

“Ahora tendremos tres partidos antes de la fecha FIFA muy exigentes contra Bologna, Atlético de Madrid y Napoli. Solo tengo que agradecer a este grupo, jugaron 12 partidos en 50 días y los ganaron todos. Muy bien hecho y enhorabuena. Pero hay que mirar hacia adelante. Tenemos que mirar hacia el sábado contra Bologna”, dijo Inzaghino.

Elogios para Sánchez

La ausencia del atacante Marcus Thuram por una lesión muscular, en el partido ante el Atlético de Madrid por la Champions, obligó al técnico a rotar a sus dos delanteros suplentes para reemplazar al galo.

Simone Inzaghi agradece a Alexis Sánchez por la posición del Inter

Un escenario que el chileno Alexis Sánchez ha aprovechado para conseguir el espacio que había perdido en su regreso el equipo. El tocopillano fue la gran figura en el triunfo sobre el cuadro de Liguria, con su tercer gol en la temporada y una asistencia. Así también lo destacó su entrenador.

“Las rotaciones me las sugiere lo que pasa en el terreno de juego, en los entrenamientos. Pienso en jugadores como Sánchez, no son una sorpresa, sin ellos no estaríamos aquí, tal como ocurre con Arnautovic”, dijo el exdelantero y extécnico de la Lazio.

Asimismo, agregó que “ellos han sido fundamentales desde principios de año, a pesar de haber encontrado a Thuram y Lautaro por delante de ellos, como titulares. En este viaje, sino hubiera tenido Sánchez y Arnautovic no estaríamos aquí, especialmente en este 2024″

Un Inter de Milán de récords que tiene la delantera con más goles y la valla menos batida entre todos los equipos de las cinco ligas más importantes de Europa. Un balance de 69 conquistas a favor y solo 13 concedidas.

Números que despiertan elogios en la prensa del Viejo Continente, que ya comparan a la escuadra lombarda con la escudería de Fórmula Uno Red Bull, el equipo austríaco ganador de los dos últimos títulos en el Campeonato de Constructores.

“Me enteré por ahí que alguien nos comparó con Red Bull, el equipo de la Fórmula 1... Pero estoy convencido que, en agosto, cuando comenzó la temporada, no éramos eso. Nos convertimos con el tiempo. El trabajo fue lo que nos hizo así”, destacó el oriundo de Piacenza.