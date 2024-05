De Ligt revela la sorprendente confesión del juez de línea que perjudicó al Bayern Múnich ante el Real Madrid en la Champions

Real Madrid y Bayern protagonizaron una semifinal de Champions League que tuvo de todo: golazos, remontadas increíbles y, como si fuera poco, una de las polémicas más grandes de la temporada. Al minuto 90+13′, mientras los alemanes atacaban desesperadamente para buscar el empate que llevara la serie a la prórroga, el línea Tomasz Listkiewicz levantó la bandera en un ataque que al final terminó en el gol de Matthijs de Ligt. ¿El problema? La repetición de la jugada dejó la duda si acaso realmente existió un fuera de juego en la acción previa al tanto de los bávaros.

Este grave error de procedimiento generó que la escuadra de Múnich se lanzara contra el arbitraje. Uno de los primeros en disparar fue precisamente De Ligt: “Si es fuera de juego o no yo no lo sé, pero tienes que revisarlo después. Si no llegas a revisarlo, ¿cómo puedes saberlo? El segundo gol de Joselu también es casi fuera de juego. Y si hubiese pitado, la jugada hubiese quedado anulada. Ahí está la diferencia. Es una vergüenza”, comenzó diciendo en zona mixta.

“Me ha dicho ‘lo siento’”

Luego, el defensor de Países Bajos reveló que incluso tuvo una conversación después del partido justamente con el línea Tomasz Listkiewicz: “Me ha dicho ‘lo siento, he cometido un error’”.

Foto: REUTERS/Juan Medina

“No soy el tipo de persona al que le gusta buscar excusas para una derrota, pero creo que si la regla existe hay que cumplirla”, complementó el central.

Otro que declaró duros calificativos para el cometido del cuerpo arbitral encabezado por Szymon Marciniak fue el DT Thomas Tuchel. “Hay que tener muchos huevos para levantar la bandera cuando no lo tienes claro y luego para pitarlo. Es un doble fallo”.

Luego, recordó el segundo tanto de Joselu: “La escena final es la guinda del pastel. ¡Es un desastre absoluto! El segundo gol del Real Madrid pone fin al partido. El árbitro no tiene que hacer sonar el silbato. Es una violación de las reglas”.