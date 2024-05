Thomas Tuchel estalla contra el arbitraje tras caer ante el Real Madrid: “Es un desastre absoluto”

Mucha frustración había en el camarín de Bayern Múnich tras las agónica eliminación ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con dos goles en los minutos finales. Los dardos principalmente fueron contra el árbitro del encuentro Szymon Marciniak, quien anuló el tanto que pudo llevar la serie a la prórroga.

El primero en hablar fue el defensa Matthijs de Ligt, quien cuestionó la determinación del juez. “Creo que todos sabemos las reglas, que si no está claro el fuera de juego tienes que dejar jugar. Ha sido una vergüenza. Con el gol de Joselu casi en fuera de juego deja seguir jugando, ¿por qué no con nosotros? Es increíble. No es fácil hablar del árbitro, pero al final lo han merecido”, expresó, resignado.

Incluso contó lo que le dijo el árbitro: “El juez de línea me dijo: ‘Disculpa, me equivoqué'. Ha sido una vergüenza”, reconoció.

En tanto, el DT Thomas Tuchel fue tanto o más duro que su pupilo. “Hay que tener muchos huevos para levantar la bandera cuando no lo tienes claro y luego para pitarlo. Es un doble fallo” , manifestó. Y agregó: “Es impropio del fútbol moderno”.

No se quedó ahí. “La escena final es la guinda del pastel. ¡Es un desastre absoluto! El segundo gol del Real Madrid pone fin al partido. El árbitro no tiene que hacer sonar el silbato. Es una violación de las reglas”, declaró.

La resignación

De Ligt, por su parte, lamentó la eliminación. “Lo teníamos muy cerca, quedaban 10 minutos para que terminara y pasas de ganar a perder en 10 minutos. Es una muy mala noche”, sostuvo.

“Estábamos muy cerca. Han apretado, han presionado y cuando crees que están muertos, siempre tienen un último aliento. Por eso han ganado la Champions 14 veces, eso hace la diferencia”, cerró.

Mientras que Tuchel recordó la falla de Manuel Neuer en el primer tanto del elenco merengue. “Ha sido un error de nuestro mejor jugador, que había salvado el partido hasta el momento. Un error individual ha metido al Madrid en el partido y han tenido suerte con el segundo gol y se nos ha negado el segundo gol”, explicó.